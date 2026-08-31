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Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları

Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları Haber Videosunu İzle
Ordu ve Giresun'da sağanak: Su baskınları ve toprak kaymaları
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Ordu ve Giresun'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtı. Bazı iş yerleri su altında kaldı, köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

  • Ordu'nun Fatsa, Altınordu, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu.
  • Giresun'da sağanak sonucu Espiye'de 8, Dereli'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
  • Yağlıdere-Espiye kara yolu tedbir amacıyla kapatıldıktan sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ordu ve Giresun'da etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Fatsa, Altınordu, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu.

YAĞIŞ, ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

Fatsa'da rögar ve su kanallarının tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan yağış nedeniyle bazı mahallelerde toprak kaymaları meydana geldi, bazı ırmak ve derelerin debisi yükseldi.

Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış kentte aralıklarla devam ediyor.

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Giresun'da il genelinde dün akşam başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Bazı mahalle ve köy yollarında sağanak sonucu taşkınlar ve toprak kaymaları meydana geldi. Tedbir amacıyla kapatılan Yağlıdere-Espiye kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yağış nedeniyle Espiye'de 8, Dereli'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezi ile ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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