Kaynarca'da 20 köpeğin öldüğü barınaktaki 334 köpek başka bakımevine nakledilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kaynarca’da belediyeye ait barınakta 20 köpeğin ölmesinin ardından tesisteki 334 köpeğin başka bir bakımevine nakledilmesine karar verildi. Tahliye sırasında telleri söken hayvanseverler köpekleri serbest bıraktı; sorumlu veteriner hekim ve 2 barınak çalışanı gözaltına alındı.
BARINAK BOŞALTILIYOR
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, belediyeye ait geçici hayvan barındırma istasyonunda 20 köpeğin ölmesinin ardından tesiste bulunan 334 köpeğin başka bir bakımevine nakledilmesine karar verildi. Tahliye sırasında hayvanseverler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Bazı hayvanseverler, tesisin çevresindeki telleri sökerek köpekleri serbest bıraktı. Olayla ilgili tesisteki sorumlu veteriner hekim ve 2 barınak çalışanı gözaltına alındı. Ölen hayvanlar ekipler tarafından gömüldü.
Serhat YILMAZ/KAYNARCA(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı