Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu

Güncelleme:
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

DALGA BOYU 5 METREYİ BULDU

Altınordu ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kıyıda iskele ve rıhtıma çarpan dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu.

Yağışlı ve rüzgarlı havanın yarın da kentte etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
