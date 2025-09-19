Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
DALGA BOYU 5 METREYİ BULDU
Altınordu ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kıyıda iskele ve rıhtıma çarpan dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu.
Yağışlı ve rüzgarlı havanın yarın da kentte etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel