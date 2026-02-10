Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan bir cisim, yapılan incelemeler sonucunda insansız hava aracı parçası olarak belirlendi. Olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İHA PARÇASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.
BÖLGEDE İNCELEME YAPILACAK
Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.