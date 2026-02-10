Haberler

Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan bir cisim, yapılan incelemeler sonucunda insansız hava aracı parçası olarak belirlendi. Olayın ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

  • Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde bir insansız hava aracı parçası bulundu.
  • Parça, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde saat 10.00 sıralarında kıyıya vurdu.
  • İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek inceleme yapacak ve parçayı imha edecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) parçası bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde meydana geldi. Kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

İHA PARÇASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.

Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

BÖLGEDE İNCELEME YAPILACAK

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Karadan kapılar yol geçen oldu, havadan da mı yol geçer hani oldu?...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Polis gibi giyinen şüpheli, eski nişanlısının arkadaşını öldürdü
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Polis gibi giyinen şüpheli, eski nişanlısının arkadaşını öldürdü
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark