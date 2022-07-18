ORDU'DA DEREDE SÜRÜKLENEN TRAKTÖRDE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI ORDU'nun Perşembe ilçesinde Adem Arslan, lastiklerini yıkamak için girdiği derede traktörle akıntıya kapılarak sürüklendi. ORDU'nun Perşembe ilçesinde Adem Arslan, lastiklerini yıkamak için girdiği derede traktörle akıntıya kapılarak sürüklendi. derenin ortasında devrilen traktörün üzerinede mahsur kalan Arslan, ekipler tarafından halatla kurtarıldı. Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Arslan traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye girdi. Sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapılan traktör sürüklenerek devrildi. Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan, kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü kontrol amaçlı bir süre ambulansa alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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