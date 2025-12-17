Haberler

Ordu'da, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin toplantı yapıldı

Ordu'da, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin toplantı yapıldı
Güncelleme:
Ordu Bölgesel Yönlendirme Kurulu, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi çerçevesinde Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) çatısı altında yürütülen ve 12 ilçenin faydalandığı projeye ilişkin toplantı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında yapıldı.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda sunum yaptı.

Katılımcıların proje uygulamaları ile ilgili görüş ve taleplerini dile getirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilçe belediye başkanları ve projede görev alan uzmanlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
