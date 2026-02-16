Haberler

'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da, mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans üzerinden içerik üretenlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • İstanbul'da OnlyFans platformunda müstehcen içerik paylaşan 16 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
  • Operasyonda 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.
  • Şüphelilerden 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

IP DEĞİŞİKLİĞİ YAPMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖZEL İÇERİKLER PAYLAŞMIŞLAR

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSİMLER BELLİ OLDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı.

'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

5 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuhittin Ülger:

ülke cok kötü durumda,veren verene

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv2zpdxv9t4:

insanlığın geldiği durum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Agape tıyatrosu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5pn57k2vyk:

yurt dışına çıkanlara emniyetten haber uçuruldumu acaba düşündürücü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

