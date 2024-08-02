Üye Girişi
Haberler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ANFİDAP'tan Filistin'e 500 Bin Lira Bağış

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şubesi ile Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) işbirliğinde toplanan 500 bin lira bağış, Filistin halkına ulaştırılmak üzere İHH Ankara temsilcisine teslim edildi. Proje kapsamında ebru, tezhip ve hat sanatı eserlerinin satışından elde edilen gelirin büyük bölümü Filistinlilere yardım amacıyla kullanıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şubesi ile Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) işbirliğinde toplanan 500 bin lira bağış, Filistin halkına ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Vakfı ( İhh ) Ankara temsilcisine teslim edildi.

ÖNDER Ankara ile ANFİDAP tarafından düzenlenen "Gazze için Bir Damla" projesinin kapanış toplantısı ÖNDER Ankara binasında gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 50'den fazla ebru, tezhip ve hat sanatı eserinin satışından elde edilen yaklaşık 500 bin lira, Filistinlilere ulaştırılmak üzere aracı kuruluş İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin'e teslim edildi.

Toplantıda konuşan projenin yürütücüsü Nuran Öner, Gazze halkı için bir şeyler yapmayı düşündükleri sırada ebru sanatıyla yaptıkları eserleri satma fikrinin akıllarına geldiğini ve bunun üzerine öğrencilerinden bugüne kadar yaptıkları en güzel 3 eseri bu projeye bağışlamalarını istediğini söyledi.

Projeye daha sonra tezhip ve hat sanatı eserlerinin de dahil edildiğini bildiren Öner, düzenledikleri müzayedeyle eserlerin büyük bölümünün satıldığını ifade etti.

Öner, projede yer almanın kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Bir damla da olsa Gazze'deki kardeşlerimize yardımda bulunmak bizi son derece mutlu kıldı." dedi.

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliğinin hazırladığı "Kültür Sanat Camiasının İsrail Saldırganlığı Karşısındaki Tutumu" başlıklı raporun sunumunun yapıldığı programda, Necip Karakaya ve Hasan Özer'in konuşmacı olarak yer aldığı, "Sanat ve Sanatçı Gözüyle Gazze ve Direniş" başlıklı söyleşi de düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Ankara İHH Kültür Sanat Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title