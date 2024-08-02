ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ANFİDAP'tan Filistin'e 500 Bin Lira Bağış

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şubesi ile Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) işbirliğinde toplanan 500 bin lira bağış, Filistin halkına ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Vakfı ( İhh ) Ankara temsilcisine teslim edildi.

ÖNDER Ankara ile ANFİDAP tarafından düzenlenen "Gazze için Bir Damla" projesinin kapanış toplantısı ÖNDER Ankara binasında gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 50'den fazla ebru, tezhip ve hat sanatı eserinin satışından elde edilen yaklaşık 500 bin lira, Filistinlilere ulaştırılmak üzere aracı kuruluş İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin'e teslim edildi.

Toplantıda konuşan projenin yürütücüsü Nuran Öner, Gazze halkı için bir şeyler yapmayı düşündükleri sırada ebru sanatıyla yaptıkları eserleri satma fikrinin akıllarına geldiğini ve bunun üzerine öğrencilerinden bugüne kadar yaptıkları en güzel 3 eseri bu projeye bağışlamalarını istediğini söyledi.

Projeye daha sonra tezhip ve hat sanatı eserlerinin de dahil edildiğini bildiren Öner, düzenledikleri müzayedeyle eserlerin büyük bölümünün satıldığını ifade etti.

Öner, projede yer almanın kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Bir damla da olsa Gazze'deki kardeşlerimize yardımda bulunmak bizi son derece mutlu kıldı." dedi.

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliğinin hazırladığı "Kültür Sanat Camiasının İsrail Saldırganlığı Karşısındaki Tutumu" başlıklı raporun sunumunun yapıldığı programda, Necip Karakaya ve Hasan Özer'in konuşmacı olarak yer aldığı, "Sanat ve Sanatçı Gözüyle Gazze ve Direniş" başlıklı söyleşi de düzenlendi.