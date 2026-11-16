Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği istismar davasında beraat kararına istinaf etti

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, annesi Fatma Nur Çelik ile birlikte şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Hifa İkra'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Ayhan Şengüler hakkında İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararını istinafa taşıdı.

Kendisine ve çocuğuna yönelik cinsel istismarın aydınlatılması için 13 Ocak'ta İstanbul Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbetine başlayan ve 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diyen Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın cansız bedenleri 2 Mart'ta Zeytinburnu Sahili'nde bulunmuştu. Fatma Nur Çelik'in kızı Hifa İkra'ya cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Ayhan Şengüler hakkında ise 14 Ekim'de İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmişti.

"ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ALANINDA UZMANDAN DEĞERLENDİRME ALINSIN"

Karar tepkiyle karşılanırken, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza dairesine iletilmek üzere istinaf dilekçesi sundu. Fatma Nur Çelik ile birlikte şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Hifa İkra'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ancak beraat eden Ayhan Şengüler'in yeniden yargılanmasının istendiği dilekçede kararın bozulması istendi. davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesinin istendiği dilekçede, tanıkların dinlenmesi, gösterilen sağlık kayıtlarının birlikte değerlendirilmesine ve mevcut kayıtlar üzerinden çocuk psikiyatrisi alanında uzman değerlendirmesi alınmasına karar verilmesi talep edildi.

"ADALET ARAYIŞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Başvuruya ilişkin derneğin sosyal medya hesabından da şu paylaşım yapıldı:

"Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler için adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Yargılama sürecinde derneğimizin katılma talebinin reddedilmesi, delillerin değerlendirilmesindeki eksiklikler ve mağdur tarafının hak arama imkanını kısıtlayan hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle beraat kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduk. Fatma Nur ve Hifa'nın adalet talebini sürdüreceğiz. Fatma Nur'un kızı için gösterdiği mücadele azmi, derneğimize bıraktığı mirastır. Bu mirasa sahip çıkacak, adalet arayışından vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA