Ölümü yenen 'Beto', hastane bahçesinde sahiplendirilmeyi bekliyor

BURSA'da bir hayvansever tarafından yol kenarında yaralı bulunarak, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen Saint Bernard cinsi köpeğin, ağaç dalının başına düşmesi sonucu kafa travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi. 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan ve ' Beto' adı verilen 10 yaşındaki dişi köpek, koşup oynadığı hastane bahçesinde sahiplendirilmeyi bekliyor. Veteriner Hekim Elif Ünlü, " Beto'nun genel durumu çok kötüydü. Çok ümitli değildik. Şu an çok daha iyi, toparladı. Tek eksiğimiz ona sıcak bir yuva. Özellikle de bahçeli bir yuva arıyoruz" dedi.

Osmangazi ilçesinde 7 Şubat'ta bir kişi, kar altında, yol kenarında başına ağaç parçası düşmüş halde yaralı bir köpek buldu. Çamur içerisindeki köpeği, çevredekilerin yardımıyla sedye haline getirdiği çuvala koyan hayvansever, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde bulunan, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi Cerrahi Anabilim Dalı doktora öğrencisi veteriner hekim Elif Ünlü tarafından yapılan Saint Bernard cinsi köpeğin, kafa ve boyun travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi.

Gününün büyük bir bölümünü uyuyarak, kalan vaktini ise hastane koridorlarında koşarak geçiren Beto'nun, tek ihtiyacının sıcak bir yuva olduğunu söyleyen Ünlü, "Tek eksiğimiz ona sıcak bir yuva. Özellikle de bahçeli bir yuva arıyoruz. Sıcaktan pek hoşlanmıyor. Yani soğuk havalarda, yağmurlu havalarda dışarıda durmayı çok daha fazla seviyor. Beto oldukça uysal, ırk özelliklerini gerçekten taşıyor. Beto gibi hastanemize çok sayıda sahipsiz hasta getiriliyor. Kısıtlı imkanlarla, elimizden geldiğince onların tedavilerini yapıyoruz. Gerekliyse operasyona alıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve öğrencilerin çabalarıyla birlikte bir kısmını yuvalandırıyoruz. Beto, binlerce hayvandan sadece bir tanesi. Hayvan dostlarımızı unutmayalım. Her canlı sağlıklı yaşamayı ve tedavi edilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.