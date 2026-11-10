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Oltu'da kafe işletmecisi Kadir Parlak 10 Kasım'da bir masayı Atatürk'e ayırdı

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Oltu'da kafe işletmecisi Kadir Parlak 10 Kasım'da bir masayı Atatürk'e ayırdı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir masayı Atatürk'ün hatırasına ayırdı. Masaya siyah örtü, portre ve karanfiller konuldu; Parlak, masaya 10 Kasım boyunca müşteri kabul edilmeyeceğini belirtti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir masayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ayırdı. Siyah örtü serilen masanın üzerine Atatürk'ün portresi konulup karanfiller bırakıldı.

Oltu ilçesinde kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve hatırasını yaşatmak amacıyla iş yerindeki bir masaya siyah örtü serdi. Parlak, masanın üzerine Atatürk'ün portresi yerleştirip önüne de karanfiller bıraktı. Masaya ayrıca bir fincan Türk kahvesi ve bir bardak su konularak "rezerve" kartı yerleştirildi. İşletme sahibi Parlak, 10 Kasım boyunca masaya müşteri kabul edilmeyeceğini belirtti.

'BU MASA BİR GÜNLÜĞÜNE AYRILDI'

Atatürk'e duydukları saygı, özlem ve minneti bu şekilde ifade etmek istediklerini söyleyen Kadir Parlak, "Aramızda olmasa da hayatımızdaki yeri her zaman aynı. Cumhuriyetimizin kurucusunu saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz. Bizlere bıraktığı mirasın kıymetini biliyor, hatırasını kendi mekanımızda da yaşatmak istiyoruz. Bu masa bir günlüğüne ayrıldı ancak Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve minnet sonsuza kadar sürecek" dedi.

Kafeye gelen müşteriler de Atatürk için ayrılan masadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Masanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren müşteriler, yapılan anlamlı etkinliğin kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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