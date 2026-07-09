Zelenski'nin eşi Ankara'da Ukraynalı çocukları ziyaret etti

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olenna Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi. Zelenski, Ukraynalı çocuklara sağlanan destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye, Ukraynalı çocukları savaşın dehşetlerinden korudu ve onlara güvenlik ile şefkat verdi" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olenna Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunduğu sürede Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyart ederek, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar ile tanıştığını bildirdi.

Olenna Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de, 2022 yılında, savaşın zaten yaşandığı bir dönemde Odessa'daki 'Güneş' çocuk yuvasından tahliye edilebilen Ukraynalı çocuklar ile tanışmaktan mutluluk duydum. Bu önemli destek için First Lady Emine Erdoğan'a minnettarım. O dönemde, kurumun 34 yetiştirdiği çocuk Türkiye'de güvenli bir sığınak buldu. Bugün, bunlardan 29'u Ukraynalı aileler buldu, çoğunlukla Türkiye'de yaşayanlar ve yeni bir hayata başladılar. Beş çocuk ise, onlar için oluşturulan alanda yaşamaya devam ediyor: eğitim alıyorlar, rehabilitasyon görüyorlar ve bir aile hayali kuruyorlar. Türkiye'ye, bu yıllar boyunca desteğinin Ukraynalı çocukları savaşın dehşetlerinden koruduğu ve onlara güvenlik ile şefkat verdiği için minnettarım."

Olenna Zelenski'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti.

Kaynak: ANKA