Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı; polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı (2) - Haberler

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Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı; polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı; polisin belinden alınmaya çalışılan tabanca ateş aldı (2)

BAKAN KOCA: HASTANEMİZDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTIRSağlık Bakan Fahrettin Koca, Diyarbakır Lice'de elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınlarının, hastanede sağlık çalışanlarına saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

DİYARBAKIR (DHA) - BAKAN KOCA: HASTANEMİZDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTIR

Sağlık Bakan Fahrettin Koca,  Diyarbakır Lice'de elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınlarının, hastanede sağlık çalışanlarına saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimli olanlara hatırlatıyorum: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, -

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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Güvenlik Önlemleri, Fahrettin Koca, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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