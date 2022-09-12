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Okullar açıldı, yağmur başladı! İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

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İstanbul'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Bazı ilçelerde sağanak yağışın da başlamasıyla megakentte saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'a yükseldi.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bugün ise ilkokul, ortaokul ve liselerin tüm sınıfları ders başı yapıyor.

Okullar açıldı, yağmur başladı! İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında yoğunluk yüzde 60'a kadar çıktı. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Okullar açıldı, yağmur başladı! İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

Haberler.com - Güncel

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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