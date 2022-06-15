Okulda üzerine demir kapı düşen Kadir Efe için 130 bin TL tazminat kararı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynarken üzerine demir kapı düşmesiyle çapraz bağları kopan ve olay nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan Kadir Efe Çakar'ın (16) ailesinin Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) adli yardım talebiyle açtığı tazminat davalarında karar çıktı. Danıştay, MEB tarafından aileye 130 bin TL manevi tazminat ödenmesine, 185 bin TL maddi tazminat için ise yeniden karar verilmesine hükmetti.

Olay, 3 Ekim 2013'te Torbalı Ticaret Odası 80'inci Yıl İlköğretim Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. O tarihte 1'inci sınıf öğrencisi olan ve arkadaşlarıyla teneffüste oynayan Kadir Efe Çakar'ın üzerine, çoğunlukla kantine gelen ürünlerin içeriye girişi için kullanılan

Karara her iki tarafın itirazı üzerine, dosya Danıştay 8'inci Dairesi'ne gitti. Dosyayı yeniden inceleyen Danıştay, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi'nin 130 bin TL'lik manevi tazminat kararı onarken, maddi tazminatın iptal edilmesine dair kararı bozdu. Verilen kararda, maddi tazminat yönünden yeniden bir karar verilmesine hükmedilirken, dosya, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi'ne gönderildi.