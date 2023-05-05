Kadir Efe Haberleri - Kadir Efe Kimdir - Haberler

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Kadir Efe Haberleri
Kadir Efe haber, Kadir Efe son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti
Kadir Efe - 04.08.2022
İzmir gündem haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Yönelik "Çıplak Semazen" Soruşturmasına Mahkemeden Ret Kararı
Kadir Efe - 04.08.2022
Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
Kadir Efe - 22.06.2022
Adanalı öğrenciler, TÜBİTAK'ın elektrikli otomobil yarışmasında "Wolfmobil" ile derece hedefliyor
Kadir Efe - 20.08.2021
Başkan Soyer 20 Ülkenin Diplomatik Temsilcileriyle Kültür Zirvesi Hazırlıklarını Konuştu
Kadir Efe - 06.07.2021
Minik Kadir Efe, 100 binde bir görülen Alagille Sendromu'ndan karaciğer nakliyle kurtuldu
Kadir Efe - 25.11.2020