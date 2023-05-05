Kadir Efe Haberleri - Kadir Efe Kimdir - Haberler

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Kadir Efe Haberleri

Kadir Efe haber, Kadir Efe son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Koçarlı'da bisiklet yarışları yapıldı

Koçarlı'da bisiklet yarışları yapıldı

Kadir Efe - 05.05.2023
Sumpizmir'in 'Geleceğe Hareket Et' Çalıştayları Başladı

Sumpizmir'in 'Geleceğe Hareket Et' Çalıştayları Başladı

Kadir Efe - 27.04.2023
Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti

Valiliğin 'Yarı çıplak semazen gösterisi' soruşturma iznini mahkeme iptal etti

Kadir Efe - 04.08.2022
İzmir gündem haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Yönelik 'Çıplak Semazen' Soruşturmasına Mahkemeden Ret Kararı

İzmir gündem haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yöneticilerine Yönelik "Çıplak Semazen" Soruşturmasına Mahkemeden Ret Kararı

Kadir Efe - 04.08.2022
Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangınında dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Kadir Efe - 22.06.2022
Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar

Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar

Kadir Efe - 19.06.2022
Okulda üzerine demir kapı düşen Kadir Efe için 130 bin TL tazminat kararı

Okulda üzerine demir kapı düşen Kadir Efe için 130 bin TL tazminat kararı

Kadir Efe - 15.06.2022
İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği Sona Erdi

İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği Sona Erdi

Kadir Efe - 27.04.2022
Sebze meyve atıkları 'özel eller'de yemek ve tatlıya dönüşüyor

Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor

Kadir Efe - 09.03.2022
Hülya Nutku anısına tiyatro oyunu yazma yarışması

Hülya Nutku anısına tiyatro oyunu yazma yarışması

Kadir Efe - 26.12.2021
Soyer: 'Amacımız daha çok insanı kültür sanatla buluşturmak'

Soyer: "Amacımız daha çok insanı kültür sanatla buluşturmak"

Kadir Efe - 24.12.2021
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

Kadir Efe - 23.12.2021
Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü

Çubuklu judocular Zonguldak'tan madalyayla döndü

Kadir Efe - 12.12.2021
Neptün Soyer: 'Kadın ve erkekler el ele vermek zorundayız'

Neptün Soyer: "Kadın ve erkekler el ele vermek zorundayız"

Kadir Efe - 16.10.2021
Adanalı öğrenciler, TÜBİTAK'ın elektrikli otomobil yarışmasında 'Wolfmobil' ile derece hedefliyor

Adanalı öğrenciler, TÜBİTAK'ın elektrikli otomobil yarışmasında "Wolfmobil" ile derece hedefliyor

Kadir Efe - 20.08.2021
Başkan Soyer 20 Ülkenin Diplomatik Temsilcileriyle Kültür Zirvesi Hazırlıklarını Konuştu

Başkan Soyer 20 Ülkenin Diplomatik Temsilcileriyle Kültür Zirvesi Hazırlıklarını Konuştu

Kadir Efe - 06.07.2021
Burhaniye'de apartmanın terasında çıkan yangın korkuttu

Burhaniye'de apartmanın terasında çıkan yangın korkuttu

Kadir Efe - 26.03.2021
Minik Kadir Efe, 100 binde bir görülen Alagille Sendromu'ndan karaciğer nakliyle kurtuldu

Minik Kadir Efe, 100 binde bir görülen Alagille Sendromu'ndan karaciğer nakliyle kurtuldu

Kadir Efe - 25.11.2020
Toroslar'da Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası heyecanı

Toroslar'da Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası heyecanı

Kadir Efe - 22.10.2020
Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar

Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar

Kadir Efe - 08.10.2020
Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar

Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar

Kadir Efe - 07.10.2020
Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü

Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü

Kadir Efe - 11.08.2020
Başkan Soyer kültür üreticileriyle bir araya geldi

Başkan Soyer kültür üreticileriyle bir araya geldi

Kadir Efe - 21.06.2020
Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden alkışlı destek

Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden alkışlı destek

Kadir Efe - 20.06.2020
Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden alkışlı destek

Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden alkışlı destek

Kadir Efe - 20.06.2020
Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada

Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada

Kadir Efe - 27.05.2020
KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR BERBERE KOŞTU

KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR BERBERE KOŞTU

Kadir Efe - 20.05.2020
Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor

Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor

Kadir Efe - 24.01.2020
Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı

Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı

Kadir Efe - 30.07.2019
Giresun'da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı

Giresun'da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı

Kadir Efe - 30.07.2019
Uzman Çavuş Yaşar Çakır'a Kütahya'da Hüzünlü Tören

Uzman Çavuş Yaşar Çakır'a Kütahya'da Hüzünlü Tören

Kadir Efe - 18.03.2019
Enerjimi Doğadan Alıyorum' Projesi

Enerjimi Doğadan Alıyorum" Projesi

Kadir Efe - 02.10.2018
Aynı Mevkide İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Aynı Mevkide İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kadir Efe - 29.06.2018
Kırıkkale'de Kaza: Anne Öldü, Baba ve 3 Çocuğu Yaralı

Kırıkkale'de Kaza: Anne Öldü, Baba ve 3 Çocuğu Yaralı

Kadir Efe - 29.06.2018
Kırıkkale'de Aynı Mevkide İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kırıkkale'de Aynı Mevkide İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kadir Efe - 29.06.2018
Kırıkkale'de Aynı Mevkide İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kırıkkale'de Aynı Mevkide İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kadir Efe - 29.06.2018
Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kadir Efe - 29.06.2018
Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kadir Efe - 29.06.2018
Başkan Üzülmezden Cemiyet Maratonu

Başkan Üzülmezden Cemiyet Maratonu

Kadir Efe - 27.06.2018
Alacak Verecek Meselesinden Çıkan Kavgada Vurulan Polis Hayatını Kaybetti

Alacak Verecek Meselesinden Çıkan Kavgada Vurulan Polis Hayatını Kaybetti

Kadir Efe - 26.05.2018
Polis Memuru Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

Polis Memuru Silahlı Kavgada Hayatını Kaybetti

Kadir Efe - 26.05.2018
Balıkesir'de Cinayet

Balıkesir'de Cinayet

Kadir Efe - 26.05.2018
Darıcalı Kareteciler Sakarya'da Kürsüde

Darıcalı Kareteciler Sakarya'da Kürsüde

Kadir Efe - 27.12.2017
Burhaniye'de Elektrikçi Sadi Akpınar Sevenlerini Üzdü

Burhaniye'de Elektrikçi Sadi Akpınar Sevenlerini Üzdü

Kadir Efe - 20.11.2017
Burhaniye'de Emekli Polis İletişimci Oldu

Burhaniye'de Emekli Polis İletişimci Oldu

Kadir Efe - 05.10.2017
7 Kişinin Yaralandığı Kazada Minik Zeynep'i İtfaiye Eri Sakinleştirdi

7 Kişinin Yaralandığı Kazada Minik Zeynep'i İtfaiye Eri Sakinleştirdi

Kadir Efe - 14.09.2017
Antalya Otomobiller Çarpıştı, 7 Kişi Yaralandı

Antalya Otomobiller Çarpıştı, 7 Kişi Yaralandı

Kadir Efe - 14.09.2017
7 Kişinin Yaralandığı Kazada Minik Zeynep'i İtfaiye Eri Sakinleştirdi

7 Kişinin Yaralandığı Kazada Minik Zeynep'i İtfaiye Eri Sakinleştirdi

Kadir Efe - 14.09.2017
Dha Yurt Bülteni-5

Dha Yurt Bülteni-5

Kadir Efe - 14.09.2017
Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kadir Efe - 14.09.2017
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