Okulda annesini öldüren 17 yaşındaki çocuk ifade verdi: Başkasıyla olduğunu öğrenince çok sinirlendim

Samsun'da bir ortaokulda 17 yaşındaki çocuğun annesini öldürüp, onun sevgilisini ise ağır yaraladığı olayın ardından baba ile oğul gözaltına alındı. Cinayeti işleyen çocuk, polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim" dedi.

Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde, bir süre önce A.Ö.'den boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Okul idaresi durumu babaya bildirdi. Babanın durumu oğluna iletmesi üzerine, bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, SEVGİLİSİNİ YARALADI

A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük'e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı. Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı. Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BAŞKASIYLA BİRLİKTE OLDUĞUNU GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİM"

A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'e gönderildi.