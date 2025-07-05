Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu

Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu ve eski gelini hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Başkan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı çıkarılan oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise İtalya'da olduğu öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

ESKİ GELİNİ VE MUHİTTİN BÖCEK SORDUDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLU İTALYA'DA TATİLDE

Partililer, belediye üst düzey yöneticileri ve Başkan Böcek'in akrabalarının emniyet müdürlüğü önündeki bekleyişi sürürken, aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oğul Mustafa Gökhan Böcek'in ailesi ile tatilde olduğu öğrenildi. Oğul Böcek'in, 3 gün önce eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile İtalya'ya gittiği kaydedildi.

İKİ AYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI

Öte yandan soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı kaydedildi.

Oğul Böcek İtalya'da Tatilde

SEÇİM ÖNCESİ 8.5 MİLYONLUK ARAÇ GİYDİRME FATURASI

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.

Oğul Böcek İtalya'da Tatilde

ESKİ EŞE 30 MİLYON DEĞERİNDE EV

İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.

Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında gözaltı işlemi uygulanması yönünde adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Oğul Böcek İtalya'da Tatilde

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu bilgisi paylaşılırken, yürütülen adli işlemlerin rüşvet suçu kapsamında sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bundan sonra Atatürk resmini profil resmi yapan, onun resimleri önünde fotoğrafları olan insanlara ekstra dikkat edeceğim. Atatürk maskesi altında çok götüren var bu ülkede. Kesinlikle bu isim artık yüceltilmemeli, bu şekilde korunmamalı. Adam suç işliyor ben Atatürkçüyüm bana hiç bir şey yapamazlar yanılgısına düşüyor. O kadar korunuyor ki hırsızlara gün soğuyor

Yorum Beğen290
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Haber YorumlarıKartal Bey:

Çerkes Ethem bakanlarla fotoğrafı olanlara sen önce dikkat et bırakın bu Atatürk düşmanlığını

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıGenco:

Nedense her fotoğraflarının arkasında da rahmetli Atatürk’ün fotoğrafları var. Atamızın kemiklerini sızlattılar her eylemlerinde ismini partisini ve fotoğraflarını alet etmelerinden… Gördüğümüz gibi şimdi nerdeler ? Atatürk Partisi adı altında İtalyalar’da yürüttükleri paralarla tatil yapıp büyük bir keyifle yiyorlar … Kime ne hakkım geçmişse zerre miskal de olsa şahsen ben hakkımı helal etmiyorum. Hangi Partili olursa olsun hakkımı helal etmiyorum …

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Sahte lan bu Ataturk fotografi. kas giz elbuse cekwt sapka renksiz, sac trasi simsiyah.komur gibu siyah.iste chp nin buze satmaya caliatigi atarurk. oylum gercek resmi irtaya surmeye neden cekiniyorsunuz. tulirmalanmis ataturk resini irtaya suruyorsynuz.

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Haber YorumlarıŞahin:

İtalya Roma oh mis değirmenin suyu nereden geliyor Muhittin böcek bey

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