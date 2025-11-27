Haberler

Öğretmen Akademileri Projesi Muğla'da Başladı

Öğretmen Akademileri Projesi Muğla'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Öğretmen Akademileri Projesi'nin açılışını Muğla'da gerçekleştirdi. Proje, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Muğla'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci, Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yelkenci, programdaki konuşmasında, öğretmen akademilerinin amacının öğretmenleri bulundukları çevrenin ve rutinlerinin dışına çıkarmak olduğunu söyledi.

Öğretmenleri insanla ve mekanların ruhuyla muhatap edip bu yolla kendi gelişim yolculuklarına yardımcı olmak istediklerini dile getiren Yelkenci, Öğretmen Akademileri Projesi'nin en önemli hususlarından birinin de gönüllülük esasına dayanması olduğunu belirtti.

Yelkenci, "Bize göre insanın ilk okulu ailedir ama en büyük okul da şehirdir. Şehir sürekli öğretir, şehir eğitme faaliyetini hiç bırakmaz." dedi.

Muğla Valisi Akbıyık ise Öğretmen Akademilerinin bilgiye, yeniliğe ve mesleki gelişime verilen önemin güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

Eğitim sisteminin kalbinin öğretmen olduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Öğretmeni geliştirmeden eğitimi geliştirmenin mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle Bakanlığımızın vizyonuyla uyumlu şekilde ilimizde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen uygulamaya dönük sürdürülebilir bir eğitim planlaması oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çay da çağın gerektirdiği yeterliklerle donatılmış bir öğretmen profili ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Türkiye Yüzyılı Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Daha sonra Menteşe Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Yelkenci, okuma yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencilerine okuma seti hediye ederek çocukların öğrenme heyecanına ortak oldu. Yelkenci, okulda görevli öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.