Öğretmen Akademileri Projesi Muğla'da Başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Muğla'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci, Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yelkenci, programdaki konuşmasında, öğretmen akademilerinin amacının öğretmenleri bulundukları çevrenin ve rutinlerinin dışına çıkarmak olduğunu söyledi.

Öğretmenleri insanla ve mekanların ruhuyla muhatap edip bu yolla kendi gelişim yolculuklarına yardımcı olmak istediklerini dile getiren Yelkenci, Öğretmen Akademileri Projesi'nin en önemli hususlarından birinin de gönüllülük esasına dayanması olduğunu belirtti.

Yelkenci, "Bize göre insanın ilk okulu ailedir ama en büyük okul da şehirdir. Şehir sürekli öğretir, şehir eğitme faaliyetini hiç bırakmaz." dedi.

Muğla Valisi Akbıyık ise Öğretmen Akademilerinin bilgiye, yeniliğe ve mesleki gelişime verilen önemin güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

Eğitim sisteminin kalbinin öğretmen olduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Öğretmeni geliştirmeden eğitimi geliştirmenin mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle Bakanlığımızın vizyonuyla uyumlu şekilde ilimizde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen uygulamaya dönük sürdürülebilir bir eğitim planlaması oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çay da çağın gerektirdiği yeterliklerle donatılmış bir öğretmen profili ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Türkiye Yüzyılı Maarifin İzinde Eğitimde İyi Örnekler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Daha sonra Menteşe Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Yelkenci, okuma yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencilerine okuma seti hediye ederek çocukların öğrenme heyecanına ortak oldu. Yelkenci, okulda görevli öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.