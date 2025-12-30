Öğrencilerine olan sevgisiyle bilinen Mücahit öğretmen, şarkılarla anılıyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, milli atlet ve Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan Mücahit Mengütemür (54), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. DHA'nın 'Mücahit öğretmen, öğrencilerine baba gibi' başlıklı haberiyle de bilinen Mengütemür için, okulun müzik öğretmeni Onur Özbay tarafından bestelenen, Almanca öğretmeni Erdal Kılınç'ın sözlerini yazdığı 'Mücahit Can' adlı eser, klip haline getirildi.

Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde görev yapan, milli atlet ve beden eğitimi öğretmeni Mücahit Mengütemür, 4 Aralık'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Mengütemür'ün ani ölümü, öğrenci ve öğretmenleri yasa boğdu. Öğrencileriyle kurduğu bağ ve mesleki çalışmalarıyla tanınan Mücahit Mengütemür için okulun müzik öğretmeni Onur Özbay tarafından bestelenen, Almanca öğretmeni Erdal Kılınç'ın sözlerini yazdığı 'Mücahit Can' adlı eser hazırlandı. Eser, öğrencilerin de yer aldığı anılarla birleştirilip, klip haline getirildi.

GÖREV YAPTIĞI HER OKULDA 'BABA' GİBİYDİ

Mengütemür, daha önce görev yaptığı Menderes ilçesi Görece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Mutlu Ortaokulu'nda da öğrencilerine yaklaşımıyla dikkat çekmiş, hiç çocuğu olmamasına karşın öğrencileri için yaptıklarıyla 'baba' gibi olduğu gündeme gelmişti. 2019 yılında DHA tarafından 'Mücahit öğretmen, öğrencilerine baba gibi' başlığıyla da habere konu olan Mücahit Mengütemür, öğrencilerin ergenlik döneminde yaşadığı sorunlarda hem kendilerine hem de ailelerine verdiği destekle tanınmıştı. Öğrencilerinin yeteneklerini fark edip gelişmelerine de katkı sunan Mengütemür'ün, kurduğu voleybol takımıyla öğrencileriyle birlikte çok sayıda kupa kazandığı da kayıtlara geçmişti.

'SAYGIYLA ANILACAK'

Hayrettin Duran Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Onur Özbay, Mücahit Mengütemür'ü yaşatacak etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Gençlere çok dokunan bir insandı. Mütevazı bir kişiliği vardı. Birdenbire kaybetmemizin ardından çok sarsıldık. Ona ithafen bir beste yapmak istedim. Erdal hocamız da sözlerini tamamladı. Çevremdeki insanlar çok duygulandı. Oldukça hüzünlü bir eser. Parçanın içinde Mücahit hocamızı bulduklarını, hissettiklerini söylediler. Bizim için de en önemlisi bu oldu zaten. Gençler tarafından ileride de saygıyla anılacak bir insan. Bestemizin duyurulması için de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek oldu" dedi.

'HEP GÜZELLİKLE ANMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM'

Hayrettin Duran Anadolu Lisesi Almanca Öğretmeni Erdal Kılınç, "Beklediğimiz bir kayıp değildi. Öğretmenimizin unutulmasını istemedik. Çünkü güzel, değerli ve değer veren bir insandı. Ne yapabileceğimi düşündüm. Onun anısına, hep güzellikle anmak için bir şey yapmak istedim. Güzel bir söz yazdım, Onur öğretmenimiz de bestesini yaptı. Daha sonra bir eser ortaya çıkardık. Geride kalan anılarımızla birlikte de bir klip düzenledik. Öğretmenimizi şarkılarla tekrar yaşatıyoruz. Gönül aramızda olmasını isterdi. Umarım sonsuza kadar hatırlanır. Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız çok duygulandı. Mücahit öğretmenimizin sadece iyi bir insan olarak değil, gerçekten iz bırakmış bir insan olarak anılmasını istedik. Konuşurken bile çok zorlanıyorum. Yaşarken insanın kıymetini bilmek gerekiyor. Biz yaşarken birbirimizin değerini biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Hayrettin Duran Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Irmak Nur Bakış (17) ise "Mücahit öğretmenimiz bizim için çok özel biriydi. Sporla ilgilendiğim için daha çok vakit geçiriyorduk. Kan bağımız varmış gibi çok seviyordum. Aniden gitti. Bize çok kol kanat geriyordu. Verdiği motivasyonu ve desteği anlatılmazdı. Besteyi dinlediğimizde çok duygulandık. Onu hiç unutmayacağız, şarkılarla ve bestelerle her zaman anacağız" dedi.

Aynı okulda 10'uncu sınıf öğrencisi Göksu Göktay (16) da "Benim için bir öğretmenden daha fazlasıydı. Benimle dertleşirdi, evine giderdim. Bir hocadan, bir ağabeyden fazlasıydı, babam gibiydi. İlk dinlediğimde çok duygulandım. Onu her zaman yaşatacağız. Anılarımızla bir klip hazırladık ama yine de çok üzgünüz. Keşke hiç gitmeseydi" diye konuştu.