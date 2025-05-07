Öğrencilerin Mektuplarıyla Aile Bireyleri Sigarayı Bıraktı

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Beni Dinler misiniz?" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı mektuplar sayesinde bazı aile bireyleri sigarayı bıraktı.

Tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan projede, il genelinde 4. sınıf öğrencileri ile ailelerine yönelik eğitim programları düzenlendi.

Gönüllü Yeşilay eğitmenleri tarafından verilen bilinçlendirme çalışmalarıyla yaklaşık 20 binin üzerinde aileye ulaşıldı.

Çalışma kapsamında öğrencilerden bağımlı bir aile bireyine mektup yazarak duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri istendi. Öğrencilerin yazdığı mektuplar, aile içi iletişimi güçlendirirken bağımlılıkla mücadelede de etkili oldu.

Mektubu babasına yazdı, sigara çöpe atıldı

Proje kapsamında babasına mektup yazan 4. sınıf öğrencisi Bedirhan Bozlak, AA muhabirine, yazdığı satırlar sayesinde babasının sigarayı bıraktığını söyledi.

Mektubunda, babasının her sigara içtiğinde bundan derinden etkilendiğini anlattığını söyleyen Bozlak, "Babamın öleceğine adım adım daha çok yaklaştığını düşünüp yatağıma yattığımda ağlamaktan yastığımın ıslandığını, çok duygulandığımı yazdım. 'Baba, yapma, etme, içme, bırak şunu, çöpe at' dedim ve babamın sigarayı bırakmasını sağladım." ifadelerini kullandı.

Babasının mektubu okuduktan sonra gözyaşlarını tutamadığını aktaran Bozlak, "Babam 'Oğlum için her fedakarlığı yaparım' dedi ve sigara paketini alıp çöpe attı. Artık bize daha çok ilgi gösteriyor, daha mutlu bir aile olduk. Babam çok mutlu, çok güzel kokuyor." dedi.

22 yıldır sigara içtiğini belirten baba Hakan Bozlak ise oğlunun mektubu sayesinde sigarayı tamamen bıraktığını söyledi.

Bozlak, "Oğlumun bir tek gözyaşını dünyalara değişmem. Bu yüzden de paketimi kırıp çöpe attım." ifadelerini kullandı.

"Sen bize doğal ürünler yetiştiriyorsun ama kendin zehir içiyorsun"

4. sınıf öğrencisi Betül Yıldırım da sigara kullanan dedesi Ali Yıldırım için kaleme aldığı mektupla projeye katıldı.

Dedesiyle tarlada oynadıkları anları ve birlikte geçirdikleri mutlu zamanları hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dedem, bize o kadar fedakarlık yapıyor. Tarlalarda oynuyoruz, eğleniyoruz, sonra da o güzel insanın, güzel dedemin bir anda kaybolması beni çok korkutuyordu. Mektubumda, dedeme sigarayı bırakmasını, sigarayı bırakınca daha da mutlu olabileceğimizi anlatmak istedim. Dedem beni kırmadı, ailemizi kırmadı, kendini korudu. Hem kendini mutlu etti hem de ailemizi mutlu etti. Yeşilaya da çok teşekkür ederim."

Mektubun ardından sigarayı bırakan 65 yaşındaki dede Ali Yıldırım, "40 yıldan beri sigara içiyorum. Torunum bana, 'Sen bize doğal ürünler yetiştiriyorsun ama kendin zehir içiyorsun' dedi. Bu sözler beni çok etkiledi. Torunumun hatırı için sigarayı bıraktım." diye konuştu.

20 bin 522 öğrenciye mektup kağıtları ve zarfları dağıtıldı

Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş ise ocak ayının ilk haftası itibarıyla 11 ilçedeki 437 okulda 20 bin 522 öğrenciye mektup kağıtları ve zarflarının dağıtıldığını anlattı.

Konuş, "Sınıf ve rehber öğretmenleri ile Yeşilay gönüllülerinin rehberliğinde öğrenciler mektuplarını kaleme aldı. Süreç sonunda bağımlılıktan kurtulan velilerimiz oldu. Bu, bizler için büyük bir kazanım." dedi.