İmam hatipli öğrencilerin eserleri 'Saye' sergisiyle sanatseverlerle buluştu

Üsküdar'daki Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Saye: Geleneğin Gölgesinde" sergisinin açılışı yapıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan hat, tezhip, minyatür ve resim alanındaki toplam 86 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide geleneksel sanatların genç kuşaklar tarafından yeniden yorumlandığı çalışmalar yer alırken, öğrencilerin yıl boyunca sürdürdüğü eğitim sürecinin ürünleri de bulunuyor.

AA muhabirine serginin detayları hakkında konuşan Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tezhip öğretmeni Emine Aksu, okulun açıldığı yıldan bu yana her yıl dönem sonu sergisi düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl sergiye "Saye" ismini verdiklerini kaydeden Aksu, "Saye, kelime anlamı olarak gölge demektir. Geleneksel sanatlarda öğrenci hocanın gölgesinde yetişerek eserlerini ortaya koymaktadır. Biz de okulumuz bünyesinde var olan öğrencilerimizle geleneksel unsurları göz önünde bulundurarak, onlardan esinlenerek özgün çalışmalar ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Aksu, sergide toplam 86 hat, tezhip, minyatür ve resim çalışmasının yer aldığını aktararak, 9. sınıf öğrencilerinin röprodüksiyon çalışmaları yaptığını, üst sınıflardaki öğrencilerin ise klasik ve özgün eserler ortaya koyduğunu ifade etti.

Serginin hazırlıklarına Eylül 2025'te başladıklarını aktaran Aksu, okul bünyesinde bulunan Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Bölümü proje sınıfında öğrencilerin haftanın belirli saatlerinde bu alanda eğitim aldığını anlattı.

Sergide eserleri bulunan 12. sınıf öğrencisi Sevde Onaran da 4 yıldır okulda sanat eğitimi gördüğünü, son 3 yıldır tezhip alanına yoğunlaştığını söyledi.

Okulda hem dini hem de sanat eğitimi aldıklarını belirten Onaran, "Gelecekte inşallah üniversitede bu alandan devam etmek istiyorum. Geleneksel sanatlardan eğitimimi tamamlayıp icazetimi almak istiyorum." dedi.

Onaran, sergide dört eserinin yer aldığını aktararak, "Okulumuz hem çağdaş hem de geleneksel sanatları birleştirip kullanmaya teşvik eden bir okul. Ben de bu şekilde çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Mesela yaptığım çalışmalardan birisi olan 'Aslan Balığı 2.0' 10. sınıfta yaptığım versiyonun geliştirilmiş halidir. Minyatür, biraz çağdaş sanatlar, biraz tezhip karıştırıp ortaya ilginç bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatın gençlerin kendilerini ifade etmeleri açısından önemli olduğunu dile getiren Onaran, yaşıtlarının spor, sanat ve farklı ilgi alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.