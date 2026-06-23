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Sosyal medyadaki yazım yanlışlarını projeyle mercek altına aldılar

Sosyal medyadaki yazım yanlışlarını projeyle mercek altına aldılar
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Edirne'de ortaokul öğrencileri, sosyal medya içerik üreticilerinin yazım yanlışlarını inceleyerek Türkçenin doğru kullanımına dikkat çekmek için proje hazırladı.

Edirne'de ortaokul öğrencileri, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarındaki yazım yanlışlarını inceleyerek Türkçenin doğru kullanımına dikkati çekmek amacıyla proje hazırladı.

Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Beyza Öz, Çınar Taha Bal, İshak Yüzer ve Zeynep Beyazoğlu, Türkçenin sosyal medyada daha doğru kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkçe öğretmeni Zeynep Özgün danışmanlığında "Sosyal Medya Çağında Türkçemin Derin Çığlığı" adlı projeyi geliştirdi.

Projede, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticilerine ait yaklaşık 20 hesaptaki yazım yanlışları incelendi. Öğrenciler ayrıca kendi sosyal medya kullanımlarını gözden geçirerek yaptıkları yanlışları tespit edip düzeltti.

Projede öğrenciler, sosyal medya paylaşımlarında en sık karşılaşılan hataları, büyük ve küçük harf kullanımı, noktalama eksiklikleri, yabancı kelime tercihleri, gereksiz harf ve emoji kullanımı ile yazım yanlışları başlıklarında sınıflandırdı. Öğrenciler, tespit ettikleri yanlışların doğru kullanımlarını da hazırladıkları panolarda örneklerle gösterdi. Öğrenciler yanlışları aktararak düzgün Türkçe kullanılması gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

"Amacımız doğru Türkçe kullanımına katkı sağlamak"

Türkçe öğretmeni Özgün, AA muhabirine, sosyal medya platformlarında Türkçenin giderek yozlaştığını gözlemlediklerini belirterek, öğrencilerde büyük-küçük harf kullanımı, imla kuralları ve yabancı kelime kullanımına ilişkin sorunlar tespit ettiklerini söyledi.

Projeyle milyonlarca kişiye ulaşan sosyal medya kullanıcılarının dil konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkati çekmek istediklerini ifade eden Özgün, amaçlarının kimseyi eleştirmek değil, doğru Türkçe kullanımına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

5. sınıf öğrencisi Zeynep Beyazoğlu da sosyal medyada sıkça karşılaşılan yanlışların zamanla normalleştiğini belirterek, projeyle bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İshak Yüzer ise sosyal medyada gereksiz harf, emoji ve yabancı kelime kullanımının yaygınlaştığını aktararak, Türkçenin korunması için yazım kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrenciler, projeyi geliştirerek daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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