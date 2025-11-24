Öğrencilerden Öğretmenlerine Moral Destanı

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Aslanlar Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan ve üçüncü kez kansere yakalanan Elvan Yıldırır (52), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde büyük bir sürprizle karşılaştı. Öğrenciler, okula gidemeyen öğretmenleri Yıldırır'a yazdıkları mektuplardan oluşan bir sunum dosyası hediye etti. Yıldırır, "İçlerinden, kalplerinden gelen şeyleri yazmışlar. Okurken hem çok duygulandım hem de çok mutlu oldum" dedi.

İzmir'de 13 yıl önce meme, 3 yıl önce de rahim kanseri tedavisi görüp, atlatan Gaziemir Aslanlar Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Elvan Yıldırır (52), yeni eğitim öğretim yılına akciğer kanseri nedeniyle başlayamadı. Öğrencileri, Yıldırır'ı yalnız bırakmayıp, ona moral vermek için duygularını dile getiren mektuplar kaleme aldı. Ardından da 150 öğrenci, bu mektupları bir sunum dosyası haline getirerek öğretmenlerine hediye olarak verdi. Mektuplarında öğrenciler, 'Beden eğitimi derslerinde oynadığımız oyunları ve bizim takımda olmanız için uğraştığımız günleri çok özlüyoruz', 'Siz hep bizim yanımızda oldunuz şimdi biz sizin yanınızdayız', 'Sizi çok özledik, kavuşacağımız günü bekliyoruz' gibi sözlerle öğretmenlerine moral vermeye çalıştı.

'MESLEĞİMDEN HİÇBİR ŞEKİLDE KOPMAK İSTEMİYORUM'

Mektupları okuduğunda hem çok duygulandığını hem de çok mutlu olduğunu belirten Elvan Yıldırır, "Eylül ayının başında akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bu nedenle çok sevdiğim okulumda yeni döneme hastalığımdan dolayı başlayamadım. Bu hem ben de hem de öğrencilerimin üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Çünkü mesleğimi aşkla yapıyorum ve hiçbir şekilde kopmak istemiyorum. Tedavi sürecim başladı ve bu süreçte annem, eşim, sevenlerim, öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim her zaman destek oldu. Bunların içinde beni en çok sevindiren öğrencilerimin yaptığı bu müthiş sürpriziydi. O benim için çok büyük, anlamlı ve ayatım boyunca da unutamayacağım bir şeydi. Öğrencilerimden yıllarca çok sürprizlerle karşılaştım ama bu benim kalbime dokundu. Mesleğime olan aşkımı daha da güçlendirdi. Bu hastalığı da bir an önce atlatıp, mesleğime kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

'BANA ÇOK BÜYÜK BİR MORAL OLDU'

Yıldırır, "İçlerinden, kalplerinden gelen şeyleri yazmışlar. Okurken hem çok duygulandım hem de çok mutlu oldum. Bu hastalığa en güzel ilaç, kemoterapinin dışında; moral. Bu hediye de bana çok büyük bir moral oldu. Aşkla yaptığım mesleğime daha çok aşk duydum. 'İyi ki öğretmenim, iyi ki öğrencilerim var' dedim. Onları hem çok seviyorum hem de çok özlüyorum. Hayatımda hiç sigara kullanmadım ve beden eğitimi öğretmeni olarak sporla iç içeyim. Ancak hastalık bunlara da bakmıyor. Bu 3'üncü oldu. İlki 13 yıl önce meme kanseri oldum daha sonra 3 yıl önce rahim kanseri tedavisi gördüm. Her ikisini de atlattım çünkü hayata çok bağlıyım, mesleğimi, çocukları, insanları çok seviyorum. Şu an bile bıraksalar okuluma koşarak gideceğim. Bu nedenle üçüncü kez bu hastalığı atlatıp, bir an önce mesleğime tekrar kavuşmak istiyorum" dedi.

'BİZİMLE ARKADAŞ GİBİ'

Aslanlar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur Aslan (13) "Elvan öğretmenimiz hastalandıktan sonra okula gelmedi ve tüm okul bu duruma çok üzüldü. Çünkü kendisini çok seviyoruz. Elvan öğretmen, bizimle arkadaş gibi. Bizim de aklımıza Öğretmenler Günü'nde ona bir sürpriz yapmak geldi. Resim öğretmenimiz Gülben Özkan ve müdür yardımcımız Nazmiye Talay'ın desteği ile tüm öğrenciler olarak mektup yazdık ve bir sunum dosyası hazırladık. Öğretmenimize gönderdiğimizde çok sevindi. Öğretmenimizi motive etmek ve mutlu etmek istedik. Bizi okula ziyarete geldi, çok sevindik. Çünkü uzun süredir görmüyorduk. Görünce herkes çok heyecanlandı. Öğretmenimize sarılamadık, ama yine de çok mutlu olduk. Onu görmek iyi geldi" dedi.

'TEKRAR DERSLERİMİZE GİRSİN İSTİYORUZ'

8'inci sınıf öğrencisi Burak Kılınç (13) ise şunları söyledi: "5'inci sınıftan beri Elvan öğretmenimi tanıyorum. O zamanlar daha dersimize girmiyordu ancak yine de okulda bilinip çok seviliyordu. 6'ncı sınıftan itibaren beden eğitimini Elvan öğretmenimizden almaya başladık. Hasta olduğu ve okula gelmediği zamanlar oldu, yerine gelen öğretmenlerimiz olsa da Elvan öğretmenimizin yeri hep ayrı. Hasta olduğunu öğrendiğimizde ayrılacağımız için çok üzüldük. Elvan öğretmen çok samimi, içten biri. Onu çok seviyoruz. Mektup yazarken de onu motive edecek şeyler yazdım. Daha da güçlü olsun istedik. Bir an önce iyileşip, tekrar derslerimize girsin istiyoruz."