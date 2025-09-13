Öğrencilerden Ormana Tohum Desteği

Amasya'da Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, Bursa'daki orman yangınından etkilenen alanların yeniden yeşermesine destek vermek amacıyla 5 bin tohum topu hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dersinin "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla yapılması dolayısıyla Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesine destek vermek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Okulun 4. sınıf öğrencileri, veli ve öğretmenleri eşliğinde kızılçam, karaçam, akasya, sedir, meşe, yonca, şeftali, ceviz, kuşburnu, ısırgan, ıhlamur, arı otu, elma ve armuttan oluşan orman ve meyve ağacı ile çiçek tohumlarını çamurun içine koyup tohum topları hazırladı.

Hazırlanan 5 bin tohum topu, bir süre önce orman yangınlarından zarar gören Bursa'da Nilüfer Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'na gönderilecek.

Tohum topları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşliğinde öğrenciler tarafından yangından etkilenen bölgelere atılacak.

Böylece hem öğrencilerin doğa sevgisini yaşayarak öğrenmeleri hem de yanan alanların yeniden yeşermesine katkı sunulması hedefleniyor.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılının ilk günlerinde doğa için anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Çocukların okullarına kavuştuğu bu günlerde yaz döneminde yaşanan orman yangınlarının acısını hissettiklerini dile getiren Davu, "Bakanlığımız, bu eğitim öğretim yılında ilk ders teması olarak, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' sloganını benimsedi. Bu kapsamda okullarda çevre bilincini geliştirmek ve toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmek amacıyla birçok etkinlik yapıldı." dedi.

Bu kapsamda öğrencilerin velilerle bir araya gelerek tohum toplarını oluşturduklarını anlatan Davu, "Yaptıkları tohum toplarını orman yangınından etkilenen bölgelere göndererek oradaki ağaç dikimine destek vermeyi hem de farkındalık oluşturmayı hedeflemişlerdir. Tohum topları, orman yangınlarına maruz kalan bölgelere ulaştırılacak. Toprakların tohum topları ile birleşerek ağaçlandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Suluova eğitim ailesi olarak, 'Tohumlar, toprakla buluşsun, yeşil vatan var olsun.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Okulun 4-B sınıfı öğrencisi Metehan Koçak da yangından etkilenen alanların yeniden yeşermesine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Maalesef ülkemizin bazı yerlerinde orman yangınları çıktı. Bu yüzden yanan ormanlara göndermek için tohum topu yapıyoruz. Böylece ülkemiz yeniden yemyeşil vatanına kavuşabilir." ifadelerini kullandı.