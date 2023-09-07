Öğrenciler, uzaydaki astronotlarla bağlantı kurup, merak ettiklerini sordu

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, 'Cumhuriyetin 100. yılında Türk Çocukları Uzayda' projesi kapsamında Amerika'daki NASA Haberleşme Yer İstasyonu aracılığıyla telsizle uzay istasyonunda görevli astronotlara merak ettiklerini sordu.

'Cumhuriyetin 100. yılında Türk Çocukları Uzayda' projesi için başvuruda bulunan Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu, proje için seçilen okullardan biri oldu. Öğrencileri, proje kapsamında telsiz eğitimi aldı. Sınıfta kurulan düzenek ile Amerika'daki NASA Haberleşme Yer İstasyonu ile bağlantı kuran öğrenciler, uzaydaki astronotlara kendi seçtikleri soruları sordu.

Dünyada birçok okulun başvurduğu 'Cumhuriyetin 100. yılında Türk Çocukları Uzayda' projesi için çalışmaları geçen yıl başlattıklarını belirten Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu Müdürü Özlem Sümerkan, proje için seçilen 50 okuldan biri olduklarını ifade etti. Türkiye'den ilk ve tek devlet okulu olduklarını kaydeden Sümerkan, "Bunun onurunu yaşadık. Çocuklarımızın uzaya ilgili olduklarını ve bu alana meraklı olduklarını tespit ettik. Uzay kampına bir gezi düzenledik. Projemizin sonraki aşamasında öğrencilerimiz telsizle nasıl bağlantı kurulduğu ile ilgili eğitimler aldı. Bugün bu bağlantıyı sağlamamızda destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse öğrencilerin robotik kodlama ve proje geliştirmede de başarılara imza attığını belirtip, "Bugün çocuklarımız uzaydaki astronotlarla canlı yayında konuşma imkanı buldu. Sorularına cevap aldılar. Hepsinin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Biz de heyecanlandık. Türkiye'de bu projeye seçilen ilk devlet okulu olmanın gururunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

'TÜRK GENÇLERİ ZEKİDİR'

2005 yılında kendi evinden uzaydaki astronotla bağlantı kuran Türkiye'deki ilk telsizci olduğunu söyleyen amatör telsizci Ali Rıza Özsaran, 20 farklı öğrencinin astronotlarla bağlantı kurduğunu ifade etti.

Amatör telsizci Osman Ercanlı ise "Türk gençleri zekidir, çalışkandır. Gençlerimiz Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bir kez daha bir devlet okulunda astronotlara soru sorarak bunu kanıtladı" dedi.

'KALBİM YERİNDEN ÇIKACAK GİBİ OLDU'

Öğrencilerden Özge Özgür (12), "Ben astronota, 'Temel malzemeleriniz biterse ne yaparsınız?' diye sordum. Hepsinin yedeği varmış. 'Her şey stokta var, acil durumda da onları kullanıyoruz' dedi. Çok heyecanlı bir deneyimdi. Dün sakindim ama bugün konuşurken kalbim yerinden çıkacak gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berat Barın (12) da astronottan uzayı tarif etmesini istediğini söyledi. Bu projeden yararlandığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Barın, "Bu fırsat herkesin eline geçmez, heyecanım hala devam ediyor" dedi.

Uzayla yeryüzü arasındaki farkları sorduğunu dile getiren öğrencilerden Şeval Ayşe Yaşar (12), "Uzayda her şeyin uçtuğunu ve rahat uyumak için kendilerini yatağa bağladıklarını söylediler. Uyurken kendilerini bağladıklarını duyunca şaşırdım. Bu şekilde uyuduklarını yeni öğrendim" diye konuştu.

Hiranur Yaşar (11) da "Acil bir durumda ne yaptıklarını sordum. Onlar da böyle bir durumda dünyaya en yakın dönüş yolunu bulup, döndüklerini söylediler" ifadelerini kullandı.