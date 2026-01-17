Haberler

Erciyes'te pistler, karnelerini alan öğrencilerle doldu

Erciyes'te pistler, karnelerini alan öğrencilerle doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sömestir tatilinin başlangıcında öğrenciler, aileleriyle birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlenceli anlar geçiriyor. Kayak yapan çocuklar, yoğun kalabalık ve kar manzarasıyla tatilin tadını çıkarıyor.

KAYSERİ'de 2025-2026 eğitim öğretim yarı yılının sona ermesi ile karnelerini alan çocuklar, sömestir tatilinin ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde aileleri ile vakit geçirip, kaydı.

Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Sömestir tatiline giren çocuklar da aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Erciyes'te hem sömestir hem hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, çocuklar aileleri ile vakit geçirdi. Zaman zaman kar yağışı ve sisin olduğu merkezde öğrenciler kayak yaptı, karın tadını çıkardı.

'BUGÜN AŞIRI BİR KALABALIK VAR'

Ordu'dan ailesiyle birlikte gelen Zafer Fidan, "Tatilden dolayı ailecek kayak yapmaya geldik. Bugün aşırı bir kalabalık var. Bekleniyordu böyle bir kalabalık ama çok fazla. Belki bu pistte yığılma vardır. Diğer pistlere doğru kaçmayı planlıyoruz. Erciyes, bence Türkiye'nin en iyi kayak yapılabilecek dağı olarak biliyorum" diye konuştu. Ahmet Eren Kılıç (9) ise "Notlarım çok güzel. Babam, kardeşim ve ben geldik. Kayak yapıyoruz. Eğlenceli geçiyor. Herkese tavsiye ederim. Daha çok sucuk yemek için geliyorum" dedi.

'ÇOK GÜZEL EĞLENDİK'

Arkadaş grubuyla birlikte gelen İbrahim Koyuncu da (11), "Karnem çok iyiydi. Zayıfım yoktu. Biz arkadaşlarımızla beraber hafızlık kursundan geliyoruz. Burada çok güzel eğlendik, kaydık. Şimdi de yemek yedikten sonra teleferiğe bineceğiz. Karne hediyesi olarak buraya getirdiler" diye konuştu. İstanbul'dan babaannesi ile Buray Baykal, "İstanbul'dan geliyorum. Orada hiç kar yoktu. 'Buraya tatil yapmaya gelelim' dedik. Karne hediyesi olarak beni Kayseri'ye getirdiler. Develi'yi gezdik. Bence gayet iyiydi. Şimdi eğitim alıyorum. En sonda pistte kayak yapmaya gideceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun hakkında sürpriz gelişme
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun hakkında sürpriz gelişme
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları