Haberler

Buca'da öğrencilerden Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne ziyaret

Buca'da öğrencilerden Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Bayrakla Başlayan Okul' projesi kapsamında DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, eğitimin hayatın içinde olması gerektiğini vurgulayarak, milli değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemini dile getirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu tarafından yürütülen "Bayrakla Başlayan Okul" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Yılmaz, okul müdürü Metin Doğan, sınıf öğretmeni Ebru Şahan ve okulun 4-C sınıfı öğrencileriyle DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret ederek, müzede sergilenen koleksiyonları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, eğitimin sadece sınıf içinde değil, hayatın ve tarihin içinde olması gerektiğini ifade etti.

Bayrak sevgisinin genç kuşaklara aşılanmasının önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donatılmasının eğitimin öncelikli görevi olduğunu, bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada

Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler