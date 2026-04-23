Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a 23 Nisan ziyareti

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım İlkokulu ile Akşemsettin Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan dolayısıyla Esenyurt Belediyesine geldi.

Ziyarette, Aksoy'un makam koltuğu temsili olarak öğrencilere devredildi.

Koltuğa oturan öğrenciler, istek ve önerilerini Aksoy'a iletti.

Çocukların görüşlerini dinleyen Aksoy, onların düşüncelerinin önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Öğrenciler de kendi hazırladıkları "23 Nisan Kutlu Olsun" yazılı tabloyu Aksoy'a hediye etti.

Program, öğrencilere hediye verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.