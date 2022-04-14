Ofis mobilya malzemelerini fabrikasında üreterek dışa bağımlılığına son verdi (2)

Ofis mobilyaları sektöründe faaliyet gösteren Nurus, 30 avroya Almanya'dan satın aldığı ürünleri 13 avroya kendi fabrikasında üreterek dışa bağımlılığa son verirken maliyetlerini de düşürdü.

Yaklaşık 100 yıldır ofis mobilyaları üreten şirket, Almanya'dan satın aldığı malzemeleri, kendi fabrikasına kurduğu tesislerde geliştirdi. Şirket bu sayede hem yurt dışı bağımlığını azalttı hem de maliyetlerini düşürdü.

Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklama, şirketin 2005'ten bu yana kendi koltuklarını tasarladığını söyledi.

Koltuk için bazı malzemeleri daha önce Almanya'da ürettirdikleri bilgisini veren Gökyay, "Bu durum 13-14 sene böyle devam etti. Bu dönemde Almanya'da yaklaşık 30-35 milyon avroluk komponent ürettirdik. 2015'ten itibaren Almanya'da bir Türkiye karşıtlığı başladı. 15 sene çalıştığımız şirketler, kredi ve malzeme miktarını kısmaya başladı. Bu durum da bizi ticari açıdan zorlamaya başladı." ifadesini kullandı.

Gökyay, bu olumsuz durum karşısında Kasım 2019'da söz konusu malzemeleri Türkiye'de üretmek için karar aldıklarını söyledi.

Şubat 2020'ye kadar kalıp üretimi, çelik, makine tedariki ve nitelikli insan kaynağı konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gökyay, yaklaşık 6 milyon avroluk yatırım yaptıklarını kaydetti.

"Yerlilik oranımız yüzde 90'lara geldi"

Gökyay, Haziran 2020'de ilk üretimin başladığını belirterek, "Aynı standartlarda Almanya'dan 30 avroya aldığımız malzemeleri 13-14 avroya ürettik. Yerlilik oranımız yüzde 90'lara geldi. Maliyetleri yaklaşık yarı yarıya düşürdük. Ne yaptığımızı iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökyay, bu malzemeleri üretmek için kurdukları tesislerde yaklaşık 60 kişiyi istihdam ettiklerini ifade etti.

Kalıplar da Türkiye'de yapılıyor

Gökyay, malzemeleri ürettikleri kalıplar hakkında da bilgi verdi. Kalıp yapımının zorluğundan bahseden Gökyay, kalıpların önce tasarlandığını, çeliklerin işlendiğini, mühendisliğinin yapıldığını ve el işçiliği ile birleştirildiğini anlatı.

Tüm bu süreçlerin artık Nurus'ta yapıldığına vurgu yapan Gökyay, "Bir sırt kalıbını Almanya'da yaptırırsanız 100 ila 120 bin avro para harcarsınız. Aynı kalitede Çin'de yaptırırsanız 75-80 bin avro. Biz kendimiz 40 bin avronun altına yapabiliyoruz." dedi.

"Hedefimiz ihtiyacımız olan aklı ve teknolojiyi kendimiz üretmek"

Nurus olarak felsefelerinin "Yapabildiğimiz işi içeride yapmak" olduğunu dile getiren Gökyay, şunları kaydetti:

"Yüksek basınçlı plastik enjeksiyon, kalıplama, kompozitler, yeni malzemelerle uğraşmak gibi işleri bünyemizde yapıyoruz. Laboratuvarlarımız var. İş, mobilyanın ötesine geçti, teknoloji üretir hale geldik. Hedefimiz ihtiyacımız olan aklı ve teknolojiyi gerektiğinde kendimiz üretmek."

"Salgın döneminde çok zor durumda kalabilirdik"

Gökyay, Kovid-19 salgınının dünyada konteyner ve ham madde sıkıntısı gibi krizlerine yol açtığına dikkati çekerek, "Salgın döneminde kendi parçalarını üretmeseydik şu anki ciromuzun 3'te 1'inde olurduk. Çok zor ve sıkıntılı durumda kalabilirdik." ifadesini kullandı. (2)