Ofer Cassif, Eisenkot'u hükümet kurması için Cumhurbaşkanına önereceklerini söyledi

İsrail'de Ortak Liste'nin tek Yahudi Milletvekili Ofer Cassif, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un bölge için en büyük tehdidin Başbakan Binyamin Netanyahu ve onun aşırı sağcı ortakları olduğunu anlayacağını ve hükümet kurması için Cumhurbaşkanına Eisenkot'u tavsiye edeceklerini söyledi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken, iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime teslim edeceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Ortak Liste, Eisenkot öncülüğünde bir hükümet kurulması fikrine sıcak bakarken, muhalefet bloğundaki bazı sağcı isimler İsrail vatandaşı Filistinlilerle koalisyon kurulması halinde desteğini çekeceğini belirtiyor.

İsrailli milletvekili Ofer Cassif, AA muhabirine, Ortak Liste ve Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun hükümet kurma ihtimalini değerlendirdi.

Muhalif partilerin ortak hükümet kuramamasının temel sebebinin blok içerisinde çok sayıda ırkçı unsurun yer alması olduğunu kaydeden Cassif, muhalif blok içerisindeki bu unsurların İsrail vatandaşı Filistinlilerin ve onların temsilcileriyle işbirliğine yanaşmadığını vurguladı.

Cassif, muhalif blok içerisindeki ırkçı kişiliklerin İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğine dayalı herhangi bir formülü reddettiğinden bahsederek şunları söyledi:

"Umarım ve inanıyorum ki Sayın Eisenkot sonunda İsrailliler ve bölge açısından en büyük tehlikenin, Netanyahu'nun kendisi ve faşist müttefikleri olduğunu anlayacaktır. Diğer muhalefet unsurları da bunu anlarsa mevcut hükümeti devirmek için işbirliği yapmaktan başka seçenek olmadığını görecekler.

Ortak Liste olarak biliyoruz ki kurulacak bir sonraki hükümet bizim arzu ettiğimiz türden bir hükümet olmayacak. Görüşlerimizden ve inançlarımızdan oldukça uzak olacak. Ancak şu anda asıl düşmanımızın Netanyahu ve onun çetesi olduğunu biliyoruz. Onu iktidardan uzaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Meclis Başkanı Amir Ohana'nın son 4 yıldır Meclisin değil de Netanyahu ve koalisyonun temsilcisi ve hatta hizmetçisi gibi davrandığı değerlendirmesinde bulunan Cassif, Ohana'nın değiştirilmesi gerektiğini ve bunu sağlayacak çoğunluğa muhalefetin sahip olduğunu belirtti.

Cassif, perşembe günü Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma görevini vermesi için Ortak Liste olarak Eisenkot'u tavsiye edeceklerini ve gelecek hafta Meclis Başkanını değiştirmek için muhalefetin diğer unsurlarıyla birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Yeni kurulacak hükümetle de anlaşmazlık yaşayacaklarını bilmelerine rağmen Netanyahu ve ortaklarını iktidardan uzaklaştırma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Cassif, "İsrail, Filistinliler, bölge ve hatta daha geniş bir coğrafya açısından en büyük düşman ve en büyük risk Netanyahu ve ekibidir." diye konuştu.

Netanyahu ve aşırı sağcı hükümet ortaklarının Meclis Başkanının değiştirilmemesi için ellerinden geleni yapacağı tahmininde bulunan Cassif, bu durumda Yüksek Mahkeme'ye başvurulacağını ve Yüksek Mahkeme'nin desteğiyle bu değişikliğin gerçekleşeceğini söyledi.

"İran sadece bir tesadüf"

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte İran'a saldırma ihtimalini "ciddi bir risk" şeklinde nitelendiren Cassif, hem Netanyahu hem Trump'ın kişisel çıkarları doğrultusunda savaş çıkarma motivasyonu olduğunu ifade etti.

Cassif, hem Trump hem Netanyahu'nun kendi çıkarları söz konusu olduğunda başlatacakları savaşların kime karşı olduğunun önemi kalmadığına dikkati çekerek, "İran sadece bir tesadüf. Hedef başka bir ülke de olabilirdi." dedi.

İsrail ve ABD'de yükselen iç muhalefetin İran'a karşı yeni bir savaşın başlatılmasını engelleyeceğini dilediğini ifade eden Cassif, İsrail'de ilk kez merkez ve sağ kanattaki bazı partilerin yeni bir savaşın ülke çıkarlarına değil de Netanyahu'nun iktidarda kalmasına hizmet edeceğini anladığını söyledi.

Cassif, iç muhalefet ve yükselen farkındalık sayesinde İran'a savaş başlatılsa bile "ulusal birlik hükümetinin" kurulamayacağını düşündüğünü ancak yanılma payının da bulunduğunu belirtti.

İsrail vatandaşı Filistinliler varlıklarını risk altında hissediyor

Ortak Liste olarak başarılı olma umudu vermelerinin İsrail vatandaşı Filistinlileri sandığa gitmeye teşvik eden bir diğer unsur olduğuna işaret eden Cassif, yüksek katılım oranının hem ırkçı bir hükümet korkusu hem başarı umudundan kaynaklandığını ifade etti.

Cassif, Likud Partisi ve aşırı sağcı siyasilerin İsrail vatandaşı Filistinli seçmenler üzerinden haftalardır "hile senaryosu" hazırladıklarını kaydederek, "Bu nedenle seçimlerin ertesi günü, Arap seçmenlerin sandığa katılımının çok yüksek olduğunu gördüklerinde bu asılsız iddiaları daha da güçlendirerek sürdürmeleri kimse için sürpriz olmamalı." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Cassif, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) bu konuda Netanyahu'yla işbirliği yapmasına rağmen sonuçta hile olmadığını kabul etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Cassif, her şeye rağmen Likud ve aşırı sağcı siyasilerin seçim sonuçlarını gayrimeşru gösterme girişimlerinin devam ettiğini belirterek, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri günah keçisi ilan etmenin kolay olması nedeniyle hedef haline geldiğini söyledi.

Netanyahu'nun seçim sonuçlarını gayrimeşru gibi göstererek hükümette kalmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Cassif, 2022 seçimlerinde de İsrail vatandaşı Filistinliler üzerinden yürüttükleri manipülasyonu seçimi kazandıklarını anlayana kadar devam ettirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA