Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Altuğ, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Altuğ lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Altuğ, " Gazze : Açlık" özel kategorisinde, Moiz Salhi'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesini tercih eden Altuğ, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Altuğ, "Spor" kategorisinden Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" isimli fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı karesini tercih etti.

Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasının artık geleneksel hale geldiğini belirtti.

Altuğ, bu oylamaya ilk kez katıldığını söyleyerek, "Özellikle bu yıl Gazze ve açlık konusuna yaptığınız vurgu çok duyarlı." dedi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde seçtiği resmin, uluslararası kamuoyunun Gazze'deki olaylar karşısındaki vicdanını hareketlendireceğine inandığını kaydeden Altuğ, bölgedeki insanların yaşam haklarının en kısa sürede sağlanmasını umduğunu anlattı.

Altuğ, oylamada yer alan portrelerin de çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Onlar da gayet güzel. Fotoğraf sanatı açısından hakikaten güzel, verimli bir yarışma olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

OECD'nin "daha iyi yaşamlar için daha iyi politikalar" vizyonuyla hareket eden bir örgüt olduğunu kaydeden Altuğ, "OECD'nin çevre politikaları ile ilgili birçok raporu var. Bu konuda dikkati çeken bir örgüt." ifadelerini kullandı.

Altuğ, oylamada yer alan iklim değişikliğinin doğaya etkisini vurgulayan fotoğrafları çok anlamlı gördüğünü belirterek, "Bu yıl biz bildiğiniz gibi COP31 başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmiş bulunuyoruz. Bu açıdan da çok anlamlı olmuş bu fotoğraflara yer vermeniz. Umarım ileride OECD'de de bu konuda bir fotoğraf sergisi gerçekleştirmiş oluruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31), bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.