Barınak değil esir kampı! Hayvanların bir deri bir kemik hali yürekleri sızlattı

Konya'da yaşanan skandal barınak olayının ardından, Eskişehir Odunpazarı Belediyesine ait Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılında getirilen ve sayıları 100'ü aştığı belirtilen yasaklı ırk köpeklerin öldüğü iddia edilirken, kafeslerde bulunan köpeklerin halleri yürekleri sızlattı. Öte yandan barınaktan yapılan açıklamada fotoğrafların eski olduğu öne sürülerek "Fotoğrafa görüntüsü verilen hayvanlar barınağımıza çok hasta halde gelmiştir ve yaşatılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı Geçici Hayvan Barınağına 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı. Kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpekler bir süre sonra ölmeye başladı.

HAYVANLARIN AŞIRI ZAYIF HALİ DİKKAT ÇEKTİ

2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100'ün üstünde yer alıyor. Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı. Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle ölen köpeklerin beton üzerindeki görüntüleri görenlerin tepkisine neden oldu.

DAHA ÖNCE SKANDAL BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan 9 Mart 2022 tarihinde aynı barınakta çalışan bir görevli tarafından yaralı köpeği sürükleme görüntüleri ortaya çıkmış, ardından görevli farklı birimde çalışmasına devam etmişti.

1 YILDAN ESKİ FOTOĞRAFLAR

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Barınağı'na ait basında çıkan ölü yasak ırklı köpeklerin fotoğrafları yetkililer tarafından yalanlandı. Barınakta yapılan açıklamada '1 yıldan daha eski fotoğraflar ile yapılan algı operasyonu' olarak yalanlanan fotoğrafların Doğa Koruma ve Milli Parklar'a verilen resmi evraklara göre iddia edilenden çok daha yeni olduğu ortaya çıktı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol'un yaptığı açıklamada basında çıkan haberleri yalanlarken söylediği "1 yıldan daha eski bir olay" lafı da yalan çıktı. Ayrıca Erol, 2022 yılında ölen yasak ırklı köpeklerin sayısını gizli tutarken, yaşanan skandalın ardından idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

ALGI OPERASYONU OLARAK NİTELENDİRDİLER

Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan olayda hayvan ölümlerinin gerçek olduğunu kabul eden Mahmut İzzet Erol, durumu 'Algı operasyonu' diyerek basını suçladı. Fotoğrafların 1 yıl öncesine ait olduğunu beyan eden Erol, "Basından bu haberleri okuduktan sonra barınağımıza geldik. Bunu da bir ihbar kabul ederek idari soruşturmamızı başlattık. Ama hepiniz göreceği üzere yaklaşık yarım saattir barınağımızın etrafındasınız, sizin de şahit olduğunuz şekilde biz Eskişehir'deki hayvan severlerle birlikte her zaman ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Bu basında yer alan haberler bir algı operasyonudur" dedi.

"YAŞATILAMADI"

Erol, "Bir yıl önceki fotoğraflar bir şekilde elde edilerek kullanılmıştır. Fotoğrafa görüntüsü verilen hayvanlar barınağımıza, bakım evimize çok zor durumda, çok hasta halde gelmiştir ve yaşatılamamıştır" şeklinde ifade kullandı.

KONYA'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz günlerde Konya'da bir barınakta, belediye çalışanının köpeğin kafasına kürekle vurarak öldürmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Barınak ve işçi hakkında işlem başlatılırken, hayvanseverler Konya'ya akın etmişti.

Sizce sokak hayvanları toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) November 25, 2022