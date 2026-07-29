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Ödemiş'te otluktan zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altında

Ödemiş'te otluktan zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altında
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluktan zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluktan zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde dere kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve Ödemiş Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, AA muhabirine, mahalle sakinleriyle ekiplere destek olmak için hortum yardımıyla yangına müdahalede bulunduklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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