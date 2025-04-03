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Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu

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Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın doğumu gününü kutlamak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürüyen göstericilere jandarma izin verdi. Çıkan arbedede göstericiler jandarmalara taş attı.

Pkk elebaşısı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürümek isteyen gruba jandarma engel oldu. Jandarma yolu bariyerlerle kapatırken, göstericilerin jandarmaya taş attığı görüldü.

ÖCALAN YÜRÜYÜŞÜNE JANDARMA ENGEL OLDU

İmralı'da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle bir grup gösterici Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürüyüş yapmak istedi. Gruba ise jandarma engel oldu.

JANDARMAYA TAŞ ATTILAR

Karayolunu bariyerlerle kapatan jandarma ekipleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Jandarma gruba müdahale ederken, göstericiler ise ekiplere taş attı.

Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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