Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, SDG lideri Mazlum Abdi ve PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'den yanıt geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya çağrısına destek verdi.

NEÇİRVAN BARZANİ: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Türkiye'deki barış sürecine tam destek verdiğini belirten Neçirvan Barzani, sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardım ve işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Barzani, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi, iktidara geldikleri ilk günden itibaren barış için zemin hazırlayan açık bir vizyon ortaya koydular. Bu çabalarını saygı ve takdirle karşılıyoruz" dedi.

SALİH MÜSLİM: ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE'DE

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısını örgüte yakınlığı ile bilinen basın kuruluşlarına değerlendirdi. Müslim, "Şimdi sıra Türkiye'de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli..." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki aktörlerle çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini belirten Müslim, şu ifadeleri kullandı; "Özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK'nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesh etme kararı yine PKK'ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor. Önderlik 'kararı kongrede siz alın' diyor. Şimdi Türkiye'nin alacağı kararlar var. Kuzey ve Doğu Suriye olarak durumumuz farklıdır. Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir."

MAZLUM ABDİ: SDG SİLAH BIRAKMAYACAK

ABD destekli SDG lideri Mazlum Abdi, Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katılırken Öcalan'ın çağrısının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu'' söyledi. Abdi SDG'nin silah bırakmayacağını belirtti.

Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
Kaynak: ANKA / Güncel
img

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
img

Dünya devinden Osimhen için Napoli'ye eşi benzeri görülmemiş teklif
img

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
500

Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıdehide:

Tebrik Ederim Reis. Teröre son verdin ülkemizde. Fetö bitti pkk bitiyor. Ülkemize kuruluşundan beri olmayan barışı getirdin. Daha büyük bir lider göremiyorum birlik beraberlik getirdi bize şimdi sıra dünyada

Yorum Beğen293
Yorum Beğenme258
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

Hadi bakalım TC hükümeti . Örgütler sızın ne gibi tavizler vereceğinizi bekliyorlar , buna müteakip SDG silahı bırakmıyor . Şimdi ne olacak ?

Yorum Beğen327
Yorum Beğenme121
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

pkk güçleri zaten türk ordusu eskortluğunda kuzey ıraktan kuzey suriyeye geçirilmişti kobani kuşatması sırasında...abd isim değiştirerek örgütü silahlandırmaya devam ediyor.. nihai amaç belli 4 ülkeden toprak kopararak otonom bir ülke kurmak.. buna bizimkiler de rıza göstermiş görünüyor...

Yorum Beğen204
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

piskevit öldü mü, chp bu olaya sarı kart çıkarma kararı almış, düne kadar ölüp gidiyorlardı o partiyle ortak olacağız diye, hatta son seçimde onların sayesinde kazandılar, şimdi 180 dönüş, siyasidir ne yapsa yeridir, onu bunu bilmem yeni c.başkanınız geliyor açılın.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme145
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

önemli olan ırk değil inançtır, türk, kürt, laz vs.. olması önemli değil, Müslüman olmak asıl mesele, 751 de türkler müslüman araplar aracılığıyla talas savaşında islamla tanıştılar, Müslümanlar kardeştir, bunu bile unutturdular, türkler kardeştir gibi bir hava oluşturuldu. Müslüman olun ki kimseye zararınız dokunmasın tabi gerçek Müslümandan bahsediyorum, münafık veya müşrikten değil.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Şimdi sıra Türkiye'de demek ne demek Müslüm hiçbir zaman sorun yoktu ki sorunu siz çıkarttınız silahı bıraktınız sorun bitti o kadar

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısenar:

kamera önünde atıp tutmalar siyaset gereğiydi. Asıl önemli olan perde arakasında hangi vaadler, tavizler verildiği. Yakın gelecekte ( 2028 seçimlerinden hemen önce ) öğreniriz

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Müslüman ülkeler geride kaldı diyorsunuz, bunun en büyük sebebi ne? Çünkü onlar abd ingiltere fransa gibi diğer ülkelere sömürgecilik düzeni kurmadılar, zararsızdılar. Hep sömürülen oldular, hep kaynaklarına el konuldu, onlarda savaşçı olsaydı vicdansız olsaydı o 3 ülke gibi durum çok farklı olurdu, dedim ya gerçek Müslüman sömürgeciliği asla düşünmez.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Can :

teröristi ciddi alıp konuşturursan kimbilir daha ne tavizler vermek zorunda kalırsın.aynını baska bir parti yapsa vatan haini ilan ederdiniz

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtokuşbey:

nabız yoklaması devam ediyor. ''şimdi sıra Türkiye de ne demek''.. Türkiye, bir terör örgütüne boyun eğdirilmeye çalışılıyor.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı: İyi ki kanser olmuşum dedim

"İyi ki kanser olmuşum"
Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.