Öcalan, PKK, PYD ve Kuzey Irak Yönetimlerine birer mektup gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim günü partisinin grup toplantısında yaptığı, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısıyla başlayan sürecin ardından oluşturulan DEM Parti İmralı heyeti 28 Aralık ve 22 Ocak tarihinde iki kez Öcalan'la görüştü.

BAKIRHAN: ÖCALAN TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 4 Şubat günü grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan Kürt sorununun köklü kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor" ifadesini kullanmıştı.

DEM PARTİ HEYETİ, BARZANİ VE TALABANİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve parti yetkilileriyle 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giderek, burada yetkililerle görüşecekleri bildirildi. Heyetin Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, daha sonra Süleymaniye'de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.

HEYET ÖCALAN İLE 3. KEZ GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNACAK

Heyet bu temasların ardından bilgilendirme yapmak için Öcalan'la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

ÖCALAN 3 MEKTUP GÖNDERDİ

Bu süreçte Öcalan'ın sürece ilişkin olarak terör örgütü PKK, PYD ile Kuzey Irak Yönetimlerine birer mektup gönderdiği belirtildi.