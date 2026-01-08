Nuruosmaniye Camisi'nin yapım sürecine ilişkin söyleşi düzenlendi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Mimarlık ve Yaşam" etkinliği kapsamında "Nuruosmaniye Camisi Yapım Süreci ve Camilerde Yazılar" söyleşisi düzenlendi.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen ve Dr. Olcay Aydemir'in yönetimini üstlendiği söyleşide, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve yüksek mimar Doç. Dr. Aras Neftçi konuşma yaptı.

Yüksek mimar ve restoratör Aydemir, Nuruosmaniye Camisi'nin restorasyon sürecinde Aras Neftçi ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Caminin restorasyonu, hayatımdaki en güzel işlerden birisiydi. Birçok caminin restorasyonunda görev aldım ama Nuruosmaniye Camisi benim gözümün nurudur. Her iş, mesleki olarak sizi geliştirir ve terbiye eder. Nuruosmaniye Camisi'nin yazıları ise bizim için çok büyük kapılar açmıştır." dedi.

Doç. Dr. Aras Neftçi, yapıyla ilişkisinin sanat tarihçisi Prof. Dr. Semra Ögel'in Nuruosmaniye Camisi üzerine çalışmalar yaptığı dönemde kendisini daveti üzerine başladığını söyledi.

Ögel'in "Sanat Tarihi Defterleri" çalışması kapsamında kendisinden Nuruosmaniye Camisi'ndeki kitabeleri okumasını rica ettiğini aktaran Neftçi, "Benden önce ana kitabeyi okumam istenmişti. Zamanla farklı kitabelerin varlığını görmemizle birlikte bu okuma süreci giderek büyüdü. Bu vesileyle yaklaşık 100'ün üzerinde kitabeyi okuduk. Benim de ilk makalem böylece ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

"Nuruosmaniye, I. Abdülhamit üslubunun hakim olduğu bir yapıdır"

Neftçi, Nuruosmaniye'yle ilişkisinin zaman içinde geliştiğini dile getirerek, "Benim için önemli anlardan biri, doktorasını Nuruosmaniye Camisi üzerine yapan mimar Alper Metin'le tanışmamla oldu. Kendisi Nuruosmaniye Camisi'yle ilgili bir klişe olan, 'barok üslubu' tanımlamasını kullanmamızı istemiyordu. Nuruosmaniye, I. Abdülhamit üslubunun hakim olduğu bir yapıdır. Dolayısıyla Alper Metin, bizim bu noktadaki terminolojimizi değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan'ın önemli eserlerinin başında Süleymaniye ve Şehzadebaşı camilerinin geldiğini hatırlatan Neftçi, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan çok önemli bir mimardır. Özellikle Şehzadebaşı Camisi, onun yapılarının zirvesidir. Mimar Sinan'ın geçişler ve kademeler başta olmak üzere inanılmaz bir üsluba sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Onun yapıları, hem dış hem de iç yapı anlamında bir şaheserdir. Nuruosmaniye Camisi ise bizim ikinci Süleymaniye'mizdir. Osmanlı, Nuruosmaniye Camisi'yle birlikte 250 yıl sonra Süleymaniye'yle hiç alakası olmayan yeni bir yapı üretmiştir. Genel olarak Osmanlı'nın mimari alanında kendisini yenilemediği söylenir. Oysa bu doğru olmayan bir yargı ve iddiadır. Osmanlı kendisini mimari olarak Nuruosmaniye'yle yenilemiş ve geliştirmiştir."

"Nuruosmaniye, hem bizde hem de Avrupa'da benzeri olmayan bir anlama sahiptir"

Aras Neftçi, Alper Metin'den aldığı bilgilerden bahsederek, "Nuruosmaniye, hem bizde hem de Avrupa'da benzeri olmayan bir anlama sahiptir. Metin'in aktardığına göre, Nuruosmaniye Camisi'ni Girit'ten gelen ustalar yapmıştır. Giritli ustalar, İtalya'daki bir geleneği buraya getirmiş ve yeniden yorumlamışlardır. Bu çok önemli bir noktadır." dedi.

Nuruosmaniye Camisi'nde yer alan yazılara dair ise Neftçi, şunları aktardı:

"İstanbul'da kubbesi en büyük cami Ayasofya'dır. Onun ardından ise Süleymaniye gelmektedir. Nuruosmaniye ise bu ikisinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Nuruosmaniye, bu anlamda kararlı bir yapıdır. Her uzmanın kendi açısından baktığında öneminin görülebileceği muhteşem bir eserdir. Bu büyüklüğün bir devamını camideki yazılarda görürüz. Nuruosmaniye Camisi'ndeki yazıların başında gelen Fetih Suresi, 5 hattat tarafından yekpare bir şekilde yazılmıştır. Camideki yazılar, üst üste binmeden metrelerce devam etmektedir."