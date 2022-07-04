Nuri Ergin: Suç örgütü lideriyim cezalandırılmamı talep ediyorum

KARAGÜMRÜK Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a karşı 2 yıl önce yapılan silahlı saldırı nedeniyle toplamda 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim doğru. Cezalandırılmama, oradakilerin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. 36 sanığın yargılandığı davada 7 kişi tahliye edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Nuri Ergin ve tutuklu bazı sanıklar SEGBİS'le, bazıları ise cezaevinden getirilerek katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

NESLİHAN ECİM: BİZDE KADINLAR BÖYLE OLAYLARIN İÇERİSİNE GİRMEZ

"BİZ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİLİZ"

"CEZALANDIRILMAMI TALEP EDİYORUM"

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İDDİANAMEDEN

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışı silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yaşar Ecim'e karşı düzenlenen suikastın altında bir futbol müsabakasında yapılan tezahüratın yer aldığı belirtildi. 2019 yılında Erzurum spor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurum spor taraftarları "Nuri Ergin" diye tezahüratta bulundu. Ancak, Karagümrük Spor Kulübü taraftarı bu tezahüratı yapmadı. Olayın ardından örgüt lideri Nuri Ergin cezaevine yasadışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük' e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular "Nuriş" diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit etti. Olayın ardından ise suikast gerçekleştirildi. Sanık Nuri Ergin hakkında Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, 2 kez olası kastla yaralama ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel