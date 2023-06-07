Nurhan Damcıoğlu için sahnede tören

İZMİR'de kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren kantocu ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu (82) için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

İzmir'de, bir süredir pankreas kanseri ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi gören kantocu ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, ani rahatsızlığı sonrası götürüldüğü Çiğli Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle 5 Haziran'da hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu için bugün İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Nurhan Damcıoğlu'nun kardeşleri ve yeğenleri, Yeşilçam oyuncusu Aynur Aydan ve sevenleri katıldı.