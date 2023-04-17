Nurdağı'ndaki afetzedeler köy tipi evlerine kavuşmak için gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, bir hayırsever tarafından yaptırılan köy tipi 14 afet evine yerleşmek için gün sayıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'nde yaşayan depremzedeler, bir hayırsever tarafından yaptırılan köy tipi 14 afet evine yerleşmek için gün sayıyor.

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Afetzedeler, ilçe merkezindeki çadır, konteyner ve prefabrik evlerde kalırken, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.

Depremlerde 10 evin yıkıldığı, bazılarında da hasar oluşan 35 haneli mahallede proje çerçevesinde müstakil evlerin yanı sıra cami, ahırlar ve sosyal donatılar da yapılması planlanıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin bazılarında Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.

İzolasyon, çatı, pencere, elektrik ve sıhhi tesisatın tamamlandığı evlere mutfak dolapları monte edildi, boya yapıldı.

Elektrik direklerinin yerleştirildiği yeni yaşam alanında çevre düzenlenmesine geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta ilçeyi ziyaretinde temeli atılan bölgedeki cami inşaatının da yüzde 60'ı tamamlandı.

Evlerin teslimi için inşaatların tamamının bitmesi beklenmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, AA muhabirine, bölgede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda oturulmaya başlanacağına işaret eden Aslan, "Şu anda seviyemiz kiminde yüzde 90, kiminde yüzde 85 gibi değişik seviyelerde, bayrama yetiştirme sözümüz var." dedi.

Aslan, bütün planlara uygun hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bayramda etap etap vereceğiz inşallah. Bütün köy bittikten sonra evleri verme gibi bir durum olmayacak. İş güvenliği tedbirlerini alarak, altta inşaat devam ederken üstte biten yerlerin hak sahibi vatandaşlara verilmek üzere AFAD'a teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bölgede evlerin yanı sıra ahırların da yapılacağını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"6 tane ahır hak sahibi vardı. Rüzgarın hakim yönü göz önüne alınarak vaziyet çalışması yapıldı. Evlerin arka tarafına kokunun gelmeyeceği şekilde planlama yapıldı. 100 hane ve üzeri yerlerde cami veya cemevi yapma planlarımız var. Burası 100 hanenin altında ama hayırsever burada cami yaptırmayı taahhüt etti. Cami yapımı da yine plana uygun devam ediyor."

"İnşallah sıcak bir yuva ve rahatlık görürüz"

Mahalle sakinlerinden Hatice Aruz, gün geçtikçe heyecanının arttığını söyledi. Aruz, "İnşallah sıcak bir yuva ve rahatlık görürüz. Cumhurbaşkanımızı eve davet edeceğim, ona çay kahve ikram etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Aras ise fırsat buldukça evleri gezdiğini, yetkililerden bilgi aldığını kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Aras, "Ev çok güzel. İnşallah bayramı burada geçireceğiz. Herkes çok mutlu. Ben mutfağını çok sevdim. Güzel bir ortam olacak. Onca sıkıntının ardından güzel olacak burası." diye konuştu.

Ali Mert de herkesin zaman gözetmeden çalıştığını, işçiliği çok iyi olan evlerin ihtiyaca göre yapıldığını dile getirdi. Mert, "İnsanlar depremden hala korkuyor ama bize güzel bir yaşam alanı olacak burası. Yapandan Allah razı olsun." dedi.