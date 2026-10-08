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Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 destekli projenin açılışında öğrenciler çalışmalarını tanıttı

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Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 destekli projenin açılışında öğrenciler çalışmalarını tanıttı
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Gaziantep Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen "Köyde Bilim Var" projesinin açılış programı Gedikli Ortaokulu'nda yapıldı. Öğrenciler deney ve bilimsel çalışmalarını stantlarda sundu; projeyle köylerde yaşayan öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen "Köyde Bilim Var: Keşfeden, Deneyimleyen ve Üreten Genç Zihinler" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Gedikli Ortaokulu'nda düzenlenen programa, ilçe protokolü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Prof. Dr. Işık Dikmen Karagöz ve Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Ercias konuşma yaptı.

Daha sonra öğrencilerin bilimsel çalışmalarını incelemek amacıyla proje stantları ziyaret edildi. Öğrencilerin hazırladığı deney, uygulama ve bilimsel çalışmalar katılımcılara sunuldu.

TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen projeyle köylerde yaşayan öğrencilerin bilime olan ilgisinin artırılması, keşfetme, deneyimleme ve üretme yoluyla bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Program, proje stantlarının ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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