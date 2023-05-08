Nuray Yıldız kimdir?

03.06.1985 İstanbul doğumlu Trakya Üniversitesi mezunu olan Nuray Yıldız, evli 2 çocuk annesidir. Hem yurtiçi hem yurtdışı toplamda şuan 30 şubesi bulunuyor. Toplamda 30 adet marka tescili bulunan Nuray Yıldız "Star Protokolü ve Nuray Yıldız" isimlerini AB topluluğu üye ülkelerinde de marka tescili almıştır.

Nuray Yıldız, kendi cilt probleminden yola çıkarak ve cildindeki leke problemini gidererek Star Protokolü ismi ile sektöre yenilik getirip özellikle cilt problemi yaşayan kişilerin kalplerine de dokunarak doğal çözümler bulmuştur.

TÜRKİYE VE YURTDIŞINDA İSMİNİ DUYURDU

Özellikle star protokolü cilt bakımı ve starslim incelme&sıkılaşma işlemleri ile ön plana çıkan başarılı güzellik koçu Türkiye ve yurtdışında ismini duyurmuştur. Almanya ve Fransa'da şubeleri bulunmaktadır. Yakında Dubai ve New York'ta şube açmaya hazırlanan Nuray Yıldız, tüm dünyaya yayılmaya hazırlanıyor.

BİR ÇOK ÖDÜL ALDI

Yılın En Başarılı Genç İş Kadını, En İyi hizmet veren güzellik merkezi, yılın en başarılı güzellik uzmanı gibi birçok ödüle sahip olan Nuray Yıldız 9 Haziran 2023 Tarihinde Paris'te düzenlenecek ödül törenine Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını Ödül Alması İçin davet edildi.

SOSYAL YARDIM PROJELERİNDE YER ALIYOR

Sosyal yardım projelerinde gönüllü olarak da Yer Alan Nuray Yıldız, deprem bölgesine ilk günden İtibaren destekleriyle de biliniyor.