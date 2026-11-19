BALIKESİR'de yaşayan Filiz İnal'ın (39), yumurtalıklarından toplardamarlar yoluyla kalbine kadar ulaşan 32 santimetre uzunluğundaki nadir tümör, Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla 6 parça halinde çıkarılarak temizlendi.

Balıkesir'de yaşayan Filiz İnal, 3 yıl önce düz kas kaynaklı iyi huylu tümör (leyomiyomatozis) nedeniyle ameliyat oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra zaman içerisinde hastalığı yeniden nükseden İnal, yaklaşık bir yıl boyunca karında şişlik ve yürürken bacağında ağrı şikayetleri yaşadı. Balıkesir ve İzmir'de tedavi olanaklarını araştıran İnal, komşusunun yönlendirmesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman'a ulaştı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ayrıntılı incelemede; kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başlayarak toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı tespit edildi. Kalp damar cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna'nın yer aldığı ameliyatla sağlığına kavuşan Filiz İnal, hastaneden taburcu edildi.

DÜNYA GENELİNDE NADİR RASTLANIYOR

32 santimetre uzunluğundaki tümörün leyomiyomatozis kaynaklı olduğunu belirten Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, bu tür kitlelerin yumurtalık çevresinde görülebildiğini ve bazen iliak (kalça bölgesi) damarlara ilerleyebildiğini ancak kalbe kadar ulaşmasının dünya genelinde çok nadir olduğunu vurguladı. Kitlenin vücutta çok uzun bir yol izlemesi nedeniyle 6 parça halinde çıkarıldığını söyleyen Kahraman, "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Kontrolünü yaptık, karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi" dedi.

LİTERATÜRDE 650 VAKA VAR

Hastanın yaşının genç olmasının ve literatürde bu tarz vakaların çok nadir olmasının dikkat çekici olduğunu dile getiren Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna ise "Literatürü incelediğimizde yaklaşık dünyada 650 bu tarz bir vaka var ama bu denli uzanım gösteren, rahim alınması sonrası uzanım gösteren vaka sayısı oldukça az. Oldukça mutluyuz. Hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz" diye konuştu.

Böbrek kitlelerinde ana toplardamara uzanan kısımlara hakim olduklarını ve hastanın bu alandaki ameliyatını kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan da "Bu konuda kalp-damar ekibi yönetti, biz de yardımcı olarak batın içerisinde ana toplardamarın ve etrafının serbestleşmesinde, bunun idrar kanalına komşuluğundan dolayı üroloji olarak ekibe dahil olduk. Kitlenin çıkarılmasına biz de katkı sağladık" dedi.

BİR MESAJLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyatla yeniden sağlığına kavuşan Filiz İnal ise yaklaşık bir yıldır zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, "Bir komşumun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne geldim. Bir mesajla Nail Bey'e ulaştım. O mesajla sağlığıma kavuştum, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı