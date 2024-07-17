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NTT DATA Business Solutions Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Atandı

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NTT DATA Business Solutions, Türkiye, BAE ve Katar operasyonlarını yöneten Dr. Bahri Danış'ı Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Küresel teknoloji servis sağlayıcılarından NTT DATA Business Solutions, önemli bir atama haberi açıkladı. Halihazırda şirketin Türkiye, BAE ve Katar operasyonlarını yöneten Dr. Bahri Danış, NTT DATA Business Solutions Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

BT çözüm sağlayıcısı NTT DATA Business Solutions'tan önemli bir atama haberi geldi. 15 bin kişiyi aşkın bir ekiple kurumsal iş uygulamaları ve yeni nesil teknolojiler alanında hizmet veren NTT DATA Business Solutions'ın Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar operasyonlarına liderlik eden Dr. Bahri Danış, NTT DATA Business Solutions Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Executive Vice President) olarak atandı. Aldığı bölgesel sorumluluğun yanı sıra NTT DATA Business Solutions AG'nin 11 kişiden oluşan Küresel Yönetim Ekibine (Global Leadership Team) katılan Dr. Bahri Danış, şirketin CEO'su Norbert Rotter'a bağlı olarak çalışacak.

"KÜRESEL YETKİNLİKLERİ BÖLGESEL PAZARLARA ETKİN BİR BİÇİMDE TAŞIYACAK"

Ortadoğu, Türkiye ve Afrika pazarının son dönemde yakaladığı büyüme performansının bölgenin potansiyelini ortaya koyduğunu dile getiren NTT DATA Business Solutions CEO'su Norbert Rotter, "Bu performansın açığa çıkmasında Dr. Bahri Danış liderliğindeki Türkiye ekibinin rolünün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Onun lider yetkinlikleri, bilgi birikimi, uzmanlığı ve deneyimiyle hem küresel yönetim ekibimize değer katacağına hem de ilgili pazarlardaki hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracağına inancımız tam. Bu atama, Türkiye'de edinilen deneyimi ve küresel yetkinlikleri bölgesel pazarlara etkin bir biçimde taşıyarak NTT DATA Business Solutions'ın dünya çapındaki büyümesine yeni bir soluk getirecek" ifadelerini kullandı.

3 YILDA CİROSUNU 7 KATTAN FAZLA BÜYÜTTÜ

Atamaya ilişkin görüşlerini paylaşan NTT DATA Business Solutions META Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, "Bünyesinde gururla faaliyet gösterdiğimiz NTT DATA, 150 yılı aşkın geçmişi, 30 milyar dolara yaklaşan cirosu ve Ar-Ge'ye ayırdığı 3,6 milyar dolar yıllık bütçesiyle dünyanın önemli teknoloji devlerinden biri. Böylesine güçlü bir yapının küresel yönetim ekibine katılmaktan gurur duyuyorum" diyerek sözlerine şunları ekledi:

"META bölgesinin bağımsız bir iş birimi olarak tanımlamasında, NTT DATA Business Solutions Türkiye'nin genç, dinamik ve yetkin ekibinin, ülkemizi bölgesel dijitalleşmenin merkezi haline getirmesinin payı yadsınamaz. Bilişim 500'e göre Türkiye'nin danışmanlık, iş uygulamaları, iş analitikleri ve CRM çözümlerindeki en büyük şirketi olan NTT DATA Business Solutions Türkiye olarak 2020'de 435 milyon TL olan ciromuzu, 2023'te 3,2 milyar TL'ye çıkardık. Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçi teknolojiler denince akla ilk gelen şirketlerden birine dönüşürken, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin gerçek dünya uygulamalarına hayat vererek, ülkemizin ihracat devlerinin dijitalleşme süreçlerine eşlik ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ettiğimiz değerli müşterilerimize teşekkür ederim. Bir teknoloji üssü olma misyonuyla ülkemizde geliştirdiğimiz ve uyguladığımız, başta yapay zeka olmak üzere yenilikçi teknolojiler ve bulut çözümlerini, META'nın lider şirketlerine de ulaştırmaya devam edeceğiz."

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans yapan Dr. Bahri Danış, doktorasını aynı üniversitede pazarlama alanında tamamladı. Kariyerine 1997'de başlayan Dr. Bahri Danış, Shell, SAP Türkiye, Türk Hava Yolları'nda çeşitli üst düzey görevler üstlendi. 2012 yılında Satış ve Pazarlama Direktörü olarak itelligence Türkiye ailesine katıldı ve 2016'da CEO oldu. Dr. Bahri Danış, 2021'de itelligence TR'nin NTT DATA Business Solutions'a dönüşüm sürecini yönetti. 3 yılı aşkın süredir de NTT DATA Business Solutions Türkiye, BAE ve Katar'ın CEO'luğunu yürütüyordu.

NTT DATA Business Solutions Türkiye, Dr. Bahri Danış'ın liderliğindeki 12 yıllık süreçte 120 kişiden 2.500 kişiye ulaşan bir organizasyona dönüştü. Ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme hedefiyle, 30 sektörde süreç bilgisine ve proje deneyimine sahip Türkiye'den dünyaya hizmet ihracatı gerçekleştirdi. NTT DATA Business Solutions'ın BAE operasyonları iki yıl önce, Katar'daki faaliyetleri ise geçtiğimiz yıl Türkiye'den yönetilmeye başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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