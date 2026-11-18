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Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ifşa olmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen cinayetlerin arka planı ve örgütün bağlantıları tam olarak aydınlatılamadı.

NSU kurbanlarının yakınlarını temsil eden avukat Mehmet Daimagüler, terör örgütünün ortaya çıkarılışından bu yana geçen süreyi ve mağdurların durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Alman devletinin NSU terör örgütünün katlettiği insanların yakınlarına verdiği sözleri tutmadığına işaret eden Daimagüler, "Verilen sözler tutulmadı. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, tüm suçların aydınlatılacağını ve tüm faillerin yanı sıra arka plandaki tüm isimlerin de tespit edileceğini vadetmişti. Eğer ölçüt buysa hayır, hayır, elbette ki hayır. Sonunda beş sanık vardı ancak NSU ağının çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar kimlerin yardım ettiğini hala bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daimagüler, "Federal Savcılığın NSU'yu üç kişilik bir yapı olarak tanımlayan tezine inanmıyorum. Münih'teki davada zaten beş sanık ve iki ölü vardı. Ayrıca örgüte yardım ettiklerini itiraf eden ve aslında sanık sandalyesinde oturması gereken çok sayıda kişi vardı. Bunlar da ağın bir parçasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçı zihniyet kurbanları sanık gibi gösterdi

NSU cinayetlerinin soruşturulması sırasında güvenlik güçlerinin ırkçı önyargılarla hareket ettiğini vurgulayan Daimagüler, polis soruşturmalarında kurbanların ve ailelerinin suçlandığını, cinayetlerin arkasındaki aşırı sağcı bağlantıların ise uzun süre göz ardı edildiğini belirtti.

Daimagüler, "Bu, basit bir soruşturma hatası değildi. Soruşturmalardaki ırkçı zihniyetin sonucuydu. Bu zihniyet, 'ölen bir Türk kurban olamaz, mutlaka fail olmalıdır.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Kurbanların yakınlarının yıllarca uyuşturucu ticareti gibi suçlamalarla karşı karşıya bırakıldığını ve büyük acılar yaşadığını anlatan Daimagüler, güvenlik kurumlarının bu konuyla yeterince hesaplaşmadığını söyledi.

Alman polisinin tamamını ırkçı olarak nitelendirmenin doğru olmayacağını belirten Daimagüler, buna karşın ülkede ciddi bir ırkçılık sorunu bulunduğunu ve bunun güvenlik kurumlarında açıkça ele alınması gerektiğini dile getirdi.

İç istihbarat muhbirlere para ödeyerek dolaylı olarak bu yapılara para aktarmış oluyor

Daimagüler, Almanya'daki iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) NSU sürecindeki rolünün de henüz yeterince aydınlatılmadığını ifade etti.

Kurumun Neonazi çevrelerinde kullandığı muhbirler aracılığıyla bu yapılara önemli miktarda para aktardığını ve bazı aşırı sağcı isimlerin korunmasına katkıda bulunduğunu savunan Daimagüler, soruşturmaların engellendiğini ve cinayetlerle ilgili önemli belgelerin imha edildiğini belirtti.

Daimagüler, NSU cinayetlerinde kullanılan ve dokuz göçmenin öldürülmesiyle ilişkilendirilen Ceska 83 markalı silahın satın alınması için gereken paranın da Anayasayı Koruma Teşkilatının kaynaklarından gelmiş olabileceğine ilişkin şüphelerin sürdüğünü aktardı.

Kurumun bu paranın terör saldırılarında kullanılmak üzere verilmediğini savunduğunu belirten Daimagüler, buna rağmen güvenlik teşkilatlarının geçmişteki uygulamaları konusunda daha fazla özeleştiri yapması gerektiğini vurguladı.

NSU belgelerini imha eden kamu görevlilerinden hiçbirinin cezalandırılmadığına dikkati çeken Daimagüler, istihbarat kurumlarında şeffaflık ve parlamenter denetimin yetersiz olduğunu söyledi.

Daimagüler, "Bir istihbarat teşkilatının etkisi ne kadar büyükse, o kadar fazla parlamento denetimine ihtiyacımız vardır. Demokraside işler ancak böyle yürür." dedi.

"NSU benzeri bir vakanın bir daha yaşanmayacağını kimse garanti edemez"

Almanya'da NSU benzeri bir terör yapılanmasının bugün faaliyet göstermediğinin garanti edilemeyeceğini belirten Daimagüler, geçmişteki cinayetlerin gerçek boyutlarının yıllar sonra ortaya çıkmış olabileceğine işaret etti.

NSU'nun ilk cinayetini 2000 yılında işlediğini, bunun ırkçı bir cinayet olduğunun ise 11 yıl sonra anlaşıldığını hatırlatan Daimagüler, "Hiç kimse şu anda NSU gibi bir vakanın yeniden yaşanmayacağını garanti edemez. Her gün insanlar hayatını kaybediyor. Belki 5 ya da 10 yıl sonra bunun tekrar yaşanıp yaşanmadığını öğrenebileceğiz. Bunu nereden bileceğiz? Hiçbir garantisi yok." diye konuştu.

Almanya'da NSU sonrasında da aşırı sağcı terör saldırılarının sürdüğünü belirten Daimagüler, Halle'deki sinagog saldırısını, Hanau'da göçmen kökenlilere yönelik katliamı, Münih'teki Olympia Alışveriş Merkezi saldırısını ve siyasetçi Walter Lübcke'nin öldürülmesini örnek gösterdi.

Daimagüler, bu saldırıların birbirinden bağımsız münferit olaylar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir Neonazi terör sorunumuz var." ifadesini kullandı.

Almanya'daki siyasi söylemin göçmenleri sürekli bir sorun alanı olarak göstermesini eleştiren Daimagüler, ülkenin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişiminde göçmenlerin önemli katkısı bulunduğunu söyledi.

Daimagüler, "Göçmenler olmasaydı bu ülke bugün bulunduğu yerde olmazdı. Ne ekonomik ne kültürel ne de toplumsal açıdan. Bu ülkeyi hep birlikte inşa ettik." dedi.

NSU cinayetlerinin ardından yaşananların Almanya'da demokrasi ve hukuk devletine duyulan güveni sarstığını belirten Daimagüler, öldürülenlerin yakınlarının yıllarca süren mücadelelerine dikkati çekti.

Daimagüler, özellikle Semiha Şimşek ve Elif Kubaşık gibi mağdur yakınlarının hem sevdiklerini kaybetmelerine hem de yıllarca haksız suçlamalara maruz kalmalarına rağmen adalet arayışlarını sürdürmelerini büyük bir saygıyla karşıladığını söyledi.

Bu ailelerin Almanya'nın gerçek vatanseverleri olduğunu ifade eden Daimagüler, "Babanızın öldürüldüğünü düşünün. Sonra yıllarca suçlanıyorsunuz ama yine de bu ülke için mücadele ediyorsunuz. Gerçek vatanseverleri görmek istiyorsanız, büyük kişisel acılar içinde ülkemiz için mücadele eden bu kurbanların yakınlarına bakmalısınız." diye konuştu.

Daimagüler, sözlerini, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Gerçeği bir süreliğine bastırabilirsiniz. Bazı şeyleri gizleyebilirsiniz. Ancak gerçek, bir deredeki su gibidir. Bir baraj inşa edebilirsiniz ama er ya da geç su yolunu bulur. Bunu sonsuza kadar engelleyemezsiniz."

NSU'nun geçmişi

NSU terör örgütünün varlığı ve üyelerinin cinayetlerdeki rolü, Kasım 2011'de ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Hayatta kalan örgüt üyesi Beate Zschaepe ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanığa da 2,5 ila 10 yıl hapis cezası verilmişti.

NSU terör örgütünü ve bağlantılarını aydınlatmak için Federal Meclis'te ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş ancak kuşkular burada yapılan araştırmalarla da giderilememişti.

Kaynak: AA