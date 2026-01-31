Haberler

Norveç hanedanını sarsan dava başlıyor

Norveç hanedanını sarsan dava başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, şiddet ve yüksek miktarda uyuşturucu taşıma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkıyor. 29 yaşındaki Hoiby, 38 farklı iddiadan yargılanacak ve 16 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Norveç'te Veliaht Prenses'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, şiddet, yüksek miktarda uyuşturucu taşıma gibi suçlamalarla Salı günü hakim karşısına çıkacak. Norveç kraliyet ailesini sarsan en büyük skandalda Salı günü yargılama süreci başlıyor. Veliaht Prenses Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dört kadına tecavüz, uyuşturucu ve saldırı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Hoiby, Prenses Mette-Marit'in Veliaht Prens Haakon ile evlenmeden önceki bir ilişkisinden olan çocuğu.

Suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Marius Borg Hoiby, 38 farklı iddiadan yargılanacak. Duruşmaların 19 Mart'a kadar tamamlanması, kararın ise yargılamanın sona ermesinden birkaç hafta sonra açıklanması bekleniyor.

"Kraliyet tarihinin en büyük skandalı"

Kraliyet ailesi konusunda uzman olan tarihçi Trond Noren Isaksen, "Bu, Norveç kraliyet ailesinin 120 yıllık tarihinde karşılaştığı en büyük skandal" ifadesini kullandı. AFP'ye değerlendirmede bulunan Isaksen, "(Geçmişte) Eş seçimleri, sarayın yenilenmesi gibi konularda tartışmalar oldu, ancak hiçbir zaman bu kadar çok sayıda suç isnadı içeren, gerçek anlamda cezai suçlarla ilgili bir skandal yaşanmadı" diye konuştu.

Hoiby'ye yöneltilen en ciddi suçlamalar, dört tecavüz vakası ile eski kız arkadaşlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları. Hoiby şu ana kadar yalnızca daha hafif nitelikteki bazı suçlamaları kabul etti.

Yargılama süreci nasıl başladı?

Hoiby, 4 Ağustos 2024'te bir kız arkadaşına saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınmış, olayın "alkol ve kokain etkisi altında" yaşandığını itiraf etmişti.

Bu olaya ilişkin soruşturma, Hoiby'nin dört kadına tecavüz ettiği ve bunların bir kısmını kayda aldığı iddiaları da dahil olmak üzere, çok sayıda başka şüpheli suçu ortaya çıkardı. Tecavüz olaylarının 2018, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Hoiby'ye yöneltilen suçlamalar arasında, 2020 yılında 3,5 kilo esrarın taşınmasına aracılık ettiği iddiası da yer alıyor.

Norveç'te monarşi hala popüler

Hoiby'nin herhangi bir kraliyet unvanı, resmi görevi ya da mesleki kariyeri bulunmazken masrafları veliaht çifti tarafından karşılanıyor.

Veliaht Prens Haakon, kendisinin ve eşi Mette-Marit'in duruşmalara katılmayacağını duyurdu.

Savcı Sturla Henriksbo ise, herkesin kanun önünde eşit olduğunu vurgulayarak, "sosyal statü, köken ya da aile bağlarının" yargılama sürecini olumlu veya olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Bu skandala rağmen kraliyet ailesi Norveç'te hala büyük ölçüde popülerliğini koruyor. Kamu yayıncısı NRK tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir kamuoyu yoklamasına göre, katılımcıların yüzde 70'i monarşiyi destekliyor. Bu oran 2017'de yüzde 81'di.

AFP / MUK,ET

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Günlerdir konuşuluyordu! ABD'de korkulan oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı