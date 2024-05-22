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Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. Katliamlar, dünyanın gözü önünde devam ederken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti.

İSPANYA KARARINI 28 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

İspanyol Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden Sanchez, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi. Konuşması parlamentoda alkışlarla karşılanan Sanchez "Filistin'i birçok nedenden ötürü tanıyacağız. Bu durumu 'barış, adalet ve tutarlılık' kelimeleriyle özetleyebiliriz. İki devletli çözüme saygı gösterildiğinden ve karşılıklı güvenlik garantileri olduğundan emin olmalıyız. İki tarafın barış için müzakere etmesi şart. İşte bu nedenle Filistin'i tanıyoruz."

NORVEÇ'TEN "2 DEVLETLİ ÇÖZÜM" MESAJI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi. Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.

İRLANDA'NIN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor.

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıyacağından emin olduğunu söylemiş ancak gün vermemişti.

İSRAİL'DEN BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRMA KARARI

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "Derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi. Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN İSPANYA'YA GÖZDAĞI

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti. İrlanda'nın ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını duyurmuştu.

FİLİSTİN'İ 8 AB ÜYESİ TANIYOR

Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 Avrupa Birliği üyesi tanıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Filistin İspanya İsrail Norveç Gazze Güncel Haberler

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Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
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Yorumlar (14)

ZİYA BAŞKAN:

geç kalınmış bir hamle tüm ülkeler bilmeli ki İsrail kendinden başka herkesi terör ülkesi olarak görüyor

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Adamin biri:

Birgun herkes tanıyacak Filistini

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AYHAN BAYRAK:

Allah razı olsun Norveç

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akrep kral:

inşallah devamı gelir

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oguz:

filistin diye bir ülkemi kaldı ki tanıyorlar bence timsah göz yaşları

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aygün:

bütün filistinde savaş yok gazzede var. filistin birbiriyle toprak bağlantısı olmayan 2 ayrı bölgeden yani batı şeria ve gazzeden oluşuyor.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bırakın şu filistin ayaklarını artık, ülkemiz batmış kendinize bakın artık.

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Alp Dogan Caglar:

Savaşın ilk başlatıldığı gün Hizbullah bir açıklama yapmıştı; Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak demişti Evet çok can yandı, çok eve ateş düştü ama bir şeyler değişiyor, Dünya Filistin’i ve yaşam savaşanı görmeye başladı

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Özcan Özcan:

bu devletler teröre destekten derhal ağır yaptırımlar uygulanmalı!!!!

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Hamit Gündoğdu:

Güzel bir hareket ancak yıllarca Rum zalimligine uğramış ve bağımsızlığını ilan etmiş KKTC'yi Türkiye haricî bağımsız bir ülke olarak tanımayan başta Azerbaycan olmak üzere tüm ülkeleri esefle kınıyor ve samimi bulmuyorum.

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