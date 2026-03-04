İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde iki kızını kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, çocuklara depremden korunmanın yollarını anlattığı 'Vera ve Lena Doğada Neler Oluyor?' adlı kitabını 01-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle çocuklar için imzaladı. Yücel, "Bu kitap yaslı bir annenin kaleminden çıkan bir kitap değil. Tam tersi öğretmen bir annenin sorumluluğu ile yazılmış bir kitap. 30 Ekim 2020'de gökyüzüne uğurladığım kızlarım Vera ve Lena'nın ışığı tüm çocukların yolunu aydınlatsın istiyorum" dedi.

İzmir depreminde 2 kızı, Vera (6) ve Lena'yı(4) kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, kendisinin yazdığı 'Vera ve Lena Doğada Neler Oluyor?' kitabını anaokulu öğrencileri için imzaladı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'nde (İZDEDA) 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depremzedelerle bir araya gelen Yücel, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in adıyla kurulan Ayda Bebek Anaokulu'nu da ziyaret etti. Minik öğrencilere kitabını anlatan Yücel, öğretmen bir annenin sorumluluğunu taşıdığını belirterek "İZDEDA'nın düzenlediği yazar çocuk buluşması etkinliğine katıldım. Ben de 30 Ekim 2020 İzmir depreminde 'Vera' ve 'Lena' adında iki kızımı kaybettim. Öğretmen bir anne olmanın sorumluluğuyla, biz bir deprem ülkesi olduğumuz için çocuklara depremi ve depremden korunmayı nasıl öğretebiliriz, bunu anlatmak istedim" dedi.

'YASLI BİR ANNENİN KALEMİNDEN ÇIKAN BİR KİTAP DEĞİL'

'Vera ve Lena Doğada Neler Oluyor?' kitabının aslında depremin bir doğa olayı olduğunu anlatan bir kitap olduğunu belirten Yücel, "Maalesef biz doğa olaylarına karşı almadığımız tedbirlerden dolayı canlarımızı kaybedebiliyoruz. Bu nedenle çocukların okul öncesi dönemde daha bilinçli bir hale gelmesi ve depremden korkuyla değil, bilinçle farkındalıkla kurtulabilmesini amaçlıyorum. Bunu amaçladığım için yazdım. Her ne kadar Vera ve Lena'nın anısını yaşatmaya çalışsam da öncelikli olarak kaybetmeden koruyabileceğimiz çocuklar için yazdım. Bu kitap yaslı bir annenin kaleminden çıkan bir kitap değil. Tam tersi öğretmen bir annenin sorumluluğu ile yazılmış bir kitap. 30 Ekim 2020'de gökyüzüne uğurladığım kızlarım Vera ve Lena'nın ışığı tüm çocukların yolunu aydınlatsın istiyorum" diye konuştu.

'ÖNLEMLER ALINABİLİRSE HAYATTAKİ EN BÜYÜK KAZANCIM OLACAK'

Doğa olaylarına karşı önlemler alarak çocuklara korunma yollarını anlatmanın en büyük kazançlardan olduğunu ifade eden Yücel, "Bu kitaba sahip olan bir çocuğun Vera ve Lena'nın arkadaşı olduğunu bilmek, bir çocuğun ağzından onların hikayesini duymak bu hayatta nefes almama neden oluyor. Onların arkadaşlarının olduğunu, hikayelerini okuduklarını bilmek beni çok mutlu ediyor. ve bir çocuğun dahi depremden korunabileceğinin farkına varırsak, doğa olaylarına karşı önlemler alınabilirse benim için hayattaki en büyük kazanç olacak" dedi.

'BENİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY MESLEĞİM OLDU'

Kızlarının ardından bir ana sınıfı öğretmeni olarak görevine devam ettiğini anlatan Nilay Yücel, şöyle devam etti:

"Bu süreçte beni ayakta tutan tek şey mesleğim oldu. Çocuklarla bir arada olmam oldu. Türkiye'de maalesef depremin bir doğa olayı olduğunu anlatan bir çocuk kitabı olmadığını fark ettim. Eylül ayında basıldı, şubat ayı itibariyle ikinci baskıya geçtim. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü biliyorum ki her evde Vera'nın ve Lena'nın bir arkadaşı var."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı