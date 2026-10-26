Nijerya'da Ebola hastası İsviçre'ye tahliye edildi, aktif vaka kalmadı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsü taşıyan hastanın İsviçre'ye tahliye edilmesinin ardından Nijerya'da aktif Ebola vakası kalmadığını bildirdi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Mohamed Janabi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Nijerya'daki Ebola vakalarına ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Janabi, Nijerya'da Ebola teşhisi konulan hasta ile eşi olan temaslı kişinin, İsviçre vatandaşı olmaları dolayısıyla bu ülkeye tahliye edildiğini belirtti.

Hastanın, Nijeryalı sağlık çalışanlarının müdahalesiyle hastalığın akut evresini atlattığını ve klinik durumunun stabil hale geldiğini aktaran Janabi, Nijerya'da artık aktif Ebola vakası kalmadığını ifade etti.

Nijerya'da 53 temaslı takip ediliyor

Nijerya'da 10 yılı aşkın sürenin ardından ilk Ebola vakasının doğrulanması üzerine sağlık makamları, hastayla temas edenleri takibe aldı.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Direktörü Jide İdris, basına yaptığı açıklamada, Nijerya'da 52 temaslının yakın takibinin sürdürüleceğini, hastanın eşi olan 53'üncü temaslının takibinden ise İsviçre'nin sorumlu olacağını söyledi.

İdris, hastanın, Abuja'da görev yapan İsviçreli bir diplomatın eşi olduğunu ve 3 Ekim'de Uganda'dan Nijerya'ya geldikten birkaç gün sonra belirtiler göstermeye başladığını bildirdi.

Ebola vakasının doğrulanmasının halkta endişeye yol açabileceğini kabul eden İdris, hastalığın ciddiyetine uygun şekilde müdahale edildiğini vurguladı.

İdris, daha fazla bulaşın önlenmesi amacıyla kapsamlı bir müdahale planının uygulamaya konulduğunu, deneyimli personelin ve yerleşik halk sağlığı sistemlerinin devreye alındığını kaydetti.

Nijerya hükümeti, 20 Ekim'de Federal Başkent Bölgesi'nde bir Ebola vakasının doğrulandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA